Son Mühür/Hüseyin Demir Sultanlar Ligi’nde 2026-2027 sezonuna hazırlanan Aras Kargo Spor Kulübü’nün başantrenörü Suphi Doğancı, Son Mühür’e özel açıklamalarda bulundu. Gazetemize özel açıklamalarda bulunan tecrübeli başantrenör, esas hedeflerinin Avrupa olduğunu belirtti. Sultanlar Ligi’nin bu sezon zor geçeceğini, İzmir’de milli maç heyecanının olabilme ihtimalini anlattı.

“Tecrübeli başantrenör Son Mühür’e konuştu”

Aras Kargo Spor Kulübü’nün ev sahipliğinde düzenlenen İzmir’in köklü kulüplerinin kadın voleybolcuları, İzmir’in kurtuluşunu kutlamak için karma takımlarla sahaya çıkacak. Önemli bir organizasyona imza atacaklarını söyleyen Doğancı, tüm İzmirli voleybolseverleri salona davet etti.

“Bu sezon Sultanlar Ligi zor olacak”

Sultanlar Ligi’nin bu sezon zor olacağını, kalite ve rekabetin sürekli arttığını belirten Aras Kargo Spor Kulübü’nün başantrenörü Suphi Doğancı, “Bu sezon geçen seneye göre daha zor olacak. Sultanlar Ligi’nde kalite, rekabet her geçen gün artıyor. Takımlar daha fazla yatırım yapıyor. Daha iyi takımlar, daha fazla takım kurmaya çalıştılar. Geçen seneye göre zorluk seviyesi arttı. Bizde takım olarak bu duruma adapte olmaya çalışıyoruz. Bu gelişimin farkındayız… Kulüpler kendilerini nasıl geliştiriyorsa, bizde aynı şekilde gelişim göstereceğiz. Bence çok güzel bir sezon olacak. Birbirinden güzel ve keyifli maçlar izleyeceğiz” şeklinde konuştu.

“İzmir’de güzel bir turnuva olacak”

İzmir’de özel bir turnuva düzenleyeceklerini söyleyen Aras Kargo Spor Kulübü’nün başantrenörü Suphi Doğancı, “Sezon öncesi İzmir’de güzel bir turnuva düzenleyeceğiz. Kendi eskilerimizi, hatalarımızı göreceğiz. Çok önemli bir hazırlık turnuvası olacak. Tüm voleybolseverleri maçlara bekliyoruz. İzmir voleybolu adına elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Bizim ev sahipliğimize güzel bir turnuva olacak” diye konuştu.

“İzmir’de milli heyecan neden olmasın?”

İzmir’de milli maç heyecanının olabilmesi için bazı kriterlerin sağlanması gerektiğini, milli takım hazırlık maçlarının İzmir’de olabileceğini belirten Aras Kargo Spor Kulübü’nün başantrenörü Suphi, “VNL, Avrupa Şampiyonları gibi büyük organizasyonlarda bazı standart kurallar var. Bildiğim kadarıyla salonun kapasitesi 10 bin üzerinde olması gerekiyor. Salon çevresi ve diğer kriterlerle bazı uyumların olması lazım. Büyük turnuvaların ve önemli maçların olması için bazı katı kurallar var. Bundan dolayı İzmir’de milli maç organizasyonları engel olabilir. VNL ve Avrupa Şampiyonası organizasyonlarında standartlar yüksek. Bunun yeterliliğini öngöremiyorum. En azından hazırlık maçları ve buna benzer organizasyonlar düzenlenebilir” ifadelerini kullandı.

“Hedefimiz Avrupa’da yarı final”

Esas hedeflerinin Avrupa olduğunu vurgulayan Aras Kargo Spor Kulübü’nün başantrenörü Suphi Doğancı, “2026-2027 sezonunda Challenge Cup’ta mücadele edeceğiz. Hazırlıklarımız devam ediyor. Gördüğümüz kadarıyla yarı finali görebiliriz. Rakiplerimiz tabi sert takımlar. Gidebileceğimiz, ilerleyebileceğimiz yere kadar gideceğiz. Yarı final serisinde ya İtalyan temsilcisi ya da Polonya temsilcisi gelecek. Rakiplerimiz kim olursa olsun. Herkesi yenebilecek potansiyelimiz var. Bu sezon bizim ana hedefimiz Avrupa Kupalarında başarı gösterebilmek. Tabi Sultanlar Ligi’nde üst sıraları hedefliyoruz ama esas hedefimiz Avrupa olacak. İzmir’de dolu tribünlerde sahaya çıkarak yarı final veya final görmeyi hedefliyoruz. Ana motivasyonumuzu bu oluşturuyor” dedi.