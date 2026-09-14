Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir, Konak'ta bulunan Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait Ahmetağa Mahallesi'nde bulunan Konak Rıhtımı İşletmesi'nin bütün bir şekilde 36 yıl süreyle özelleştirme ihalesinin öğlen saatlerinde gerçekleşeceği açıklanırken, ihaleye çok sayıda önemli şirketin katılacağı öğrenildi.

İhale gün içinde gerçekleşecek

İzmir Körfezi'nde bulunan ve vatandaşların 'Konak Pier' olarak tanıdığı içerisinde çok sayıda alışveriş merkezinin ve sosyal alanın bulunduğu rıhtım işletmesinin 36 yıllığına işletme hakkının verilmesi yöntemi ile özelleştirilmesi ihalesinin bugün saat 14:30'da gerçekleşeceği duyurulurken, Türkiye ve İzmir'de önemli çalışmalara imza atan çok sayıda şirketin söz konusu ihaleye teklif vereceği öğrenildi.

Çok sayıda önemli şirket ihaleye katılım sağlayacak

Konuyla ilgili Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan basın açıklamasında, "İzmir ili, Konak ilçesi, Ahmetağa Mahallesi’nde bulunan Konak Rıhtımı İşletmesi’nin bir bütün halinde 36 yıl süreyle 'işletme hakkının verilmesi' yöntemi ile özelleştirme ihalesinin nihai pazarlık görüşmesi İdaremizde belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır" cümleleri yer aldı.

Söz konusu ihaleye, ulusal ve yerel çapta önemli başarılara imza atmış şu şirketler katılacak:

Rönesans Gayrimenkul Yatırım AŞ

DOF Robotik Sanayi AŞ

Türkerler İnşaat Turizm Madencilik Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi AŞ

YDKÇMS Ortak Girişim Grubu

İZMİR – NSI – ETAŞ Ortak Girişim Grubu

Tarihi yapının geleceği ne olacak?

1867 yılında İzmir Körfezi'nde gümrük binası olarak inşa edilen kentin simge alanlarından Konak Pier'in uzun yıllardır işletme ve mülkiyet tartışmaları çeşitli noktalarda gündeme gelirken, kent açısından değeri büyük olan yapının kontrolü bir süredir Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'nin denetimi altında devam etmekteydi. Bugün öğlen saatlerinde gerçekleşecek ihale ile birlikte tarihi yapının geleceği tekrardan gündeme gelirken, özellikle konuyla ilgili çalışmaları takip eden STK'ların ve kent kamuoyunun ihaleyle birlikte başlayacak yeni süreci yakından takip etmesi bekleniyor.