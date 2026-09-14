Son Mühür/Beste Temel- Okul zilleri çalarken bütçeleri zorlayan kırtasiye masrafları bu kez Konak'tan gelen destekle hafifledi. Belediye, ilkokul ve ortaokul öğrencilerini yeni dönemde yalnız bırakmadı. Çantalar doldu, yüzler güldü.

Bağışlarla büyüyen destek zinciri

Yeni eğitim-öğretim yılı başlarken dar gelirli ailelerin imdadına yerel yönetim yetişti. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından titizlikle belirlenen ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım eli uzandı. Tamamen bağışlarla finanse edilen bu özel setler, çocukların tüm temel ihtiyaçlarını karşılayacak çeşitliliğe sahip.

Minik öğrencilerin yaş grupları ve eğitim seviyeleri tek tek gözetildi. Hazırlanan paketlerin içinde yok yoktu; okul çantasından mataraya, kurşun kalemden sulu boyaya kadar pek çok malzeme yer aldı. Çocuklar sınıflarına artık eksiksiz giriyor.

Başkan Mutlu: "Eğitime yatırım en büyük önceliğimiz"

Eğitimdeki fırsat eşitliğine dikkat çeken Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, çocukların geleceğine yapılan yatırımın önemine vurgu yaptı. Ailelerin omuzlarındaki ekonomik yükü hafifletmeyi amaçladıklarını belirten Mutlu, şu ifadeleri kullandı:

"Konak Belediyesi olarak çocuklarımızın eğitim hayatına attıkları ilk adımda onların yanında olmayı çok önemsiyoruz. Bu anlayışla her eğitim döneminde çocuklarımızın ihtiyaçlarını gözetiyor, çanta ve kırtasiye desteğimizle ailelerimizin yükünü hafifletiyoruz. Okullarımızın fiziki şartlarının iyileştirilmesinden kütüphanelere, kültür sanat kurslarından gezilere ve eğitim desteklerine kadar pek çok çalışmayı hayata geçiriyoruz. Çocuklarımızın eğitim yolculuğuna eşit ve güçlü bir başlangıç yapabilmeleri için desteğimizi sürdüreceğiz."

Sadece kırtasiye yardımıyla sınırlı kalmayan belediye projeleri; fiziki iyileştirmeler, kütüphaneler ve kültürel kurslarla geniş bir yelpazede devam ediyor. Konak'ta binlerce çocuk, yeni döneme daha güçlü adımlarla başladı.

