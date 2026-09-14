İzmir’in Karaburun sırtlarında yer alan Sazak köyü, bir asırdır derin bir sessizlikle baş başa. Mübadele rüzgarları bu taş evleri öksüz bıraktı. Zaman, sokakları silip süpürdü. Şimdi geriye sadece hayalet evler ve hüzünlü bir manzara kaldı.

Bir asırlık sessizlik ve mübadele izleri

Sakız Adası'nın tam karşısında konumlanan Sazak, 1923 yılındaki nüfus mübadelesine kadar canlı bir yerleşim yeriydi. Tarihi kayıtlara göre 120 hanelik köyde 100 Rum ve 20 Türk aile komşu olarak yaşıyordu. Anlaşmanın ardından bölgedeki Rum nüfus Yunanistan'a göç etti. Köy ansızın boşaldı. Ardından yağma dönemi başladı. Evlerin kapıları, pencereleri, hatta kiremitleri dahi sökülerek götürüldü.

Muhtar Gültekin'den "Kayaköy" vurgusu

Bugün Parlak Mahallesi'nin sınırları içinde kalan hayalet köyü anlatan Muhtar Kadriye Gültekin, geçmişin izlerini hatırlatıyor. Sazak'ın korunmadığı için yıllarca definecilerin ve keçi sürülerinin hedefi olduğunu belirtiyor. Buna rağmen köyün hâlâ büyüleyici bir cazibesi var. Yunanistan'dan gelen eski sakinlerin torunları köklerini aramak için burayı ziyaret ediyor. Anılar tazeleniyor.

Tabiat Varlıkları Koruma Müdürlüğü tarafından koruma altına alınan bölge, hak ettiği değeri görmeyi bekliyor. Muhtar Gültekin, Fethiye'deki ünlü Kayaköy örneğini işaret ediyor. Sazak'ın turizme kazandırılması halinde hem bölge ekonomisinin canlanacağını hem de tarihin gün yüzüne çıkacağını savunuyor. Karar vericilerin hamlesi bekleniyor. Rüzgar taş duvarlarda uğuldamaya devam ediyor.

