Son Mühür- Kariyeri boyunca sahne enerjisi, zarafeti ve disiplinli yaşam tarzıyla dikkat çeken Süperstar, bu kez ticari bir adımıyla konuşuluyor. Gazeteci Mehmet Üstündağ’ın aktardığı bilgilere göre, Ajda Pekkan bir çikolata markasının üç ayrı reklam filminde rol almak üzere 40 milyon TL karşılığında anlaşma imzaladı.

“Sahne öncesi bisikletle ter atıyorum”

Her konseri öncesinde yoğun bir hazırlık süreci geçiren Pekkan, sahneye çıkmadan önce iki saat kondisyon bisikletine bindiğini daha önce açıklamıştı. Yıllara meydan okuyan enerjisini disiplinli yaşamına borçlu olduğunu belirten sanatçı, “Her zaman en iyi performansı sergilemek istiyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Ajda Pekkan’ın en büyük pişmanlığı

Süperstar, geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir röportajda, hayatındaki en büyük pişmanlığını paylaşmıştı. Henüz beş yaşındayken komşularına yabancı şarkılar söylediğini hatırlatan Pekkan, “Keşke piyano ya da başka bir enstrüman çalmayı öğrenebilseydim” diyerek içten bir itirafta bulunmuştu.

“Yeni nesli gördükçe imreniyorum”

Ajda Pekkan, genç nesle olan hayranlığını da dile getirerek, “Ben biraz eve kapanık birisiyim. Yeni nesil gençleri tanıyınca çok mutlu oluyorum. Kendimi büyütmekten çocuğa fırsat bulamadım. Gördükçe imreniyorum, özeniyorum ama artık geçti” sözleriyle samimi açıklamalarda bulunmuştu.