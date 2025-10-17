Son Mühür- 2016 yılında reklamcı Emre Yetkin ile evlenen Burcu Biricik, 15 Temmuz 2024’te ilk kez anne olmuştu. Minik Luna, renkli gözleri ve gülümsemesiyle annesine olan benzerliğiyle çevredeki vatandaşların ilgisini topladı.

“Annelik her şeyi değiştiriyor”

Başarılı oyuncu, daha önce yaptığı bir röportajda annelik sürecinin kendisini tamamen değiştirdiğini söylemişti. Biricik, “Annelik öncesi Burcu’ya el sallıyorum, geri gelir inşallah. Çocuğunuz olunca her şey değişiyor. Emre ile eskisi kadar kavga etmiyoruz, daha sakin kaldığımız bir dönem yaşıyoruz. Sürekli kızımızla ilgileniyoruz” sözleriyle duygularını paylaşmıştı.

Eşiyle birlikte görüntülendi

Biricik, Etiler gezisi sırasında eşi Emre Yetkin’le de kameralara yansıdı. Ünlü çift, keyifli halleriyle objektiflere poz verirken, çevredekilerin ilgisini çekti.

Son olarak “Camdaki Kız” dizisinde rol aldı

Burcu Biricik, son olarak büyük ilgi gören Camdaki Kız dizisinde başrol olarak yer almıştı. Diziyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Biricik, annelik sonrası bir süre ekranlardan uzak kalmayı tercih etmişti.