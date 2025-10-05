Bayburt Üniversitesi, bölgenin tarımsal üretimini çeşitlendirmek ve çiftçilere alternatif gelir kaynakları sunmak amacıyla yürüttüğü projelerde önemli bir başarıya imza attı. Üniversitenin Gümüşsu köyünde oluşturduğu tarım uygulama ve araştırma sahasında dört yıl önce dikilen aronya fidanlarının, bölgenin iklim ve doğasına uyum sağladığı ve yüksek verim verdiği belirlendi.

“Süper meyve” olarak adlandırılan aronya, antioksidan özelliği ve yüksek besin değeriyle öne çıkıyor. Mevsim şartlarına göre dekar başına 500 ila 2 bin kilogram verim elde edilen aronya, özellikle sağlık sektöründe ticari olarak büyük kazanç sağlıyor. Üniversite, düzenlediği konferans ve toplantılarla çiftçileri üretim süreçleri ve ekonomik potansiyel hakkında bilgilendiriyor.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarımsal üretimi nitelikli ve çeşitlendirilmiş hale getirmek için bilimsel araştırmalar yürüttüklerini belirtti. Türkmen, “Aronya, tıbbi aromatik meyveler arasında ticari değeri yüksek bir ürün. 4 yıl önce denemelerde olumlu sonuç alarak üretimi yaygınlaştırdık. Şu anda sahada üst düzey verim sağlıyoruz” dedi.

Sahada yapılan çalışmaların sadece aronya ile sınırlı olmadığını ifade eden Türkmen, goji berry gibi başka ticari değeri yüksek ürünler için de denemeler yaptıklarını aktardı. Ayrıca coğrafi işaretlerin üretici ve pazar açısından önemine değinen Türkmen, Bayburt balı, Aydıntepe şeker fasulyesi ve Bayburt tarhunu için alınan tescillerin üretici motivasyonunu artırdığını vurguladı.

Prof. Dr. Türkmen, “Elde ettiğimiz bilimsel bulguları hem yayınlıyor hem de pratik çıktıları çiftçilerle paylaşıyoruz. Bu sayede yeni üretim sahalarına yönlendirme sağlıyoruz. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve tarım firmaları da sahadaki çalışmalardan önemli ölçüde faydalanıyor” diye konuştu.