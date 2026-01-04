Son Mühür- Sanayileşme çabalarında adres olarak Marmara Denizi çevresini seçen Türkiye bu kararın bedeliyle yüzleşmek zorunda kalacak gibi görünüyor.

Kentsel ve endüstriyel atıkların her geçen gün daha büyük sorunlara kapı araldığı Marmara'nın durumu artık yabancı basının da gündeminde.

Almanya'nın köklü gazetelerinden Deutsche Welle (DW), Marmara Denizi çevresel çöküşün eşiğinde bulunuyor uyarısında bulundu.

''Kirlilik, aşırı avlanma ve iklim değişikliği denizdeki oksijen seviyesini hızla düşürüyor.

Kriz, 2021 yılında deniz yüzeyini kaplayan yoğun alg tabakasıyla görünür hale geldi.'' hatırlatmasının yapıldığı haberde,

''Marmara Denizi kıyılarında yaklaşık 25 milyon kişi yaşıyor.

Balık stokları son yıllarda dramatik biçimde azaldı.

Küçük ölçekli geleneksel balıkçılıkla geçinenlerin sayısı hızla düştü.

Aşırı avlanma ekosistemin dengesini bozdu.

Kentsel ve endüstriyel atıklar denize büyük miktarlarda boşaltılıyor.

Gemi taşımacılığından kaynaklanan kirlilik baskıyı artırıyor.

Her gün milyonlarca metreküp arıtılmamış evsel ve sanayi atığı Marmara’ya karışıyor.'' değerlendirmesinde bulunuldu.



Müsilaj yeniden hortlayabilir...



''2021’de ortaya çıkan deniz salyası alglerin salgıladığı organik bir madde olarak tanımlandı.

Madde insan sağlığına doğrudan zararlı değil.

Deniz salyası, diğer deniz canlılarının oksijen almasını engelliyor.'' denilen haberde,

''İstanbul Büyükşehir Belediyesi kirliliğe karşı daha sıkı denetim ve cezalar uygulamayı planladı.

Uzmanlar bu önlemlerin etkisinin sınırlı kaldığını belirtti.

Atık su arıtma tesislerinin acilen modernize edilmesi gerektiği ifade edildi. Merkezi yönetimin gerekli yatırımlar için yeterli mali kaynağa sahip olmadığı kaydedildi.'' bilgisi paylaşıldı.

