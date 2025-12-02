Son Mühür / Yiğit Uzun - Çanakkale’nin Bayramiç bölgesinde geçtiğimiz dönem yaşanan orman yangınlarının ardından, bölgede yeniden ağaçlandırma çalışmaları hız kazandı. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ile Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKÜD) koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında, ilk etapta 10 bin fidan dikildi.

Yangından etkilenen alanların doğal yapısının yeniden kazandırılmasını amaçlayan proje, Milli Ağaçlandırma Günü’nü kapsayan dönemde hayata geçirildi. Dikim süreci, saha deneyimi yüksek uzman ekiplerin rehberliğinde gerçekleştirildi.

“Her fidan geleceğe nefes”

Ağaçlandırma projesine destek veren kurumlar arasında yer alan Katılım Emeklilik’in Genel Müdür Yardımcısı Salih Çetinkaya, doğaya karşı sorumluluğun tüm toplumun ortak görevi olduğunu vurguladı. Çetinkaya, orman yangınlarının yarattığı kayıplara dikkat çekerek şunları söyledi:

“Ülkemizin önemli orman varlıkları son yıllarda büyük zarar gördü. Bayramiç’teki çalışmaya 10 bin fidanla katkı sunarak, kaybedilen alanların yeniden yeşertilmesine destek olmak istedik. Dikeceğimiz her bir fidanın, hem ekosisteme hem geleceğimize umut vereceğine inanıyoruz.”

Çetinkaya, projenin uzun vadeli takip edileceğini, oluşturulan Hatıra Ormanı’nın gelişim sürecinin izlenmeye devam edileceğini de belirtti.

Bölgede yürütülen ağaçlandırma çalışmaları, önümüzdeki dönemlerde farklı kurum ve kuruluşların da katılımıyla genişletilerek sürdürülecek. Amaç, yangın sonrası tahrip olan ekosistemin yeniden toparlanmasını sağlamak ve bölgenin doğal dokusunu canlı tutmak.