Son Mühür- Bir yanda çevresel baskılar diğer yanda enerji ihtiyacında fosil yakıtlara mahkum olan bir Japonya.

Japonya, Fukushima felaketinden yaklaşık 15 yıl sonra ülkenin nükleer enerjiye dönüşünde dönüm noktası niteliğinde bir adım atarak dünyanın en büyük nükleer santralinin yeniden faaliyete geçmesine izin verdi.

Tokyo'nun yaklaşık 220 km (136 mil) kuzeybatısında bulunan Kashiwazaki-Kariwa, 2011 depremi ve tsunamisinin Çernobil'den bu yana yaşanan en büyük nükleer felaket olan Fukuşima Daiichi santralini devre dışı bırakmasının ardından kapatılan 54 reaktörden biriydi.



8.212 MW toplam kapasitesiyle dünyanın en büyüğü olan tesiste ilk planda her biri 1.356 MW kapasiteli 6 ve 7 nolu reaktörler devreye alınacak.

TEPCO hisseleri yükseldi...



Fukushima Nükleer Santrali'nin işleten TEPCO şirketinin işleteceği nükleer santral açılış haberi sonrası şirket hisseleri yüzde 2 yükseldi.

Kamu yayın kuruluşu NHK'nin bildirdiğine göre, TEPCO santraldeki yedi reaktörden ilkini 20 Ocak'ta yeniden faaliyete geçirmeyi değerlendiriyor.

TEPCO, Niigata'daki bölge sakinlerinin desteğini kazanmak amacıyla bu yılın başlarında önümüzdeki 10 yıl içinde bölgeye 100 milyar yen (641 milyon dolar) yatırım yapma sözü vermişti.