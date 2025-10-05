Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, kuraklığın etkilerini azaltmak için yağmur suyunun depolanarak kullanılması gerektiğini belirtti.

Prof. Dr. Tecer, son yıllarda tüm dünyayı etkisi altına alan kuraklığın, su kaynaklarının değerini daha da artırdığını ifade ederek, “Dünyada bir damla suyun bile önemi büyük. Yağmur suyunun depolanabilir hale getirilmesi artık bir ihtiyaç” dedi.

Tecer, su israfının önlenmesinde kent yönetimlerinin üzerine düşen sorumluluklara dikkat çekti. “Belediyeler, kaldırımlarda ve parke taşlarında suyun zemine geçişini sağlayacak sistemler kurmalı. Yağış suyu yüzeysel akışla derelere ve denizlere taşınıyor. Oysa bu bir kaynak ve mutlaka değerlendirilmelidir” ifadelerini kullandı.

Yağmur suyunun temiz bir kaynak olduğunu ancak yüzeye temas ettiğinde kirlenebileceğini belirten Tecer, toplanacak sulara ön arıtma uygulanarak park ve bahçelerin sulanmasında rahatlıkla kullanılabileceğini sözlerine ekledi.