GROWTECH Antalya kapsamında düzenlenen “Üretici Kooperatifler” panelinde, tarımda sürdürülebilir üretim için güç birliği ve kooperatifleşmenin zorunluluğuna dikkat çekildi. AgroNews Genel Yayın Yönetmeni Yasemin Arslan’ın moderatörlüğünde gerçekleşen panelde Ayten Çot, Soner Akkanat, Şahin Köse ve Ziraat Yüksek Mühendisi Seda Özel değerlendirmelerde bulundu.

Kooperatifleşme başarılı örneklerle güçleniyor

Uluslararası Tarım Derneği Başkanı Seda Özel, dijitalleşme ve modern teknolojilerin üretici birliklerine önemli avantajlar sağladığını belirterek, “Çiftçiler örgütlenmek istiyor ancak finansmana erişim, işletme yönetimi ve kurumsallaşma zayıf kalıyor. Dijital kontrol sistemleri, denetimi kolaylaştırarak güven sorununu ortadan kaldırabilir. Kooperatifler yerel kalkınmanın en önemli unsurlarından biri” dedi.

Üreticiler artan maliyetlerle mücadelede zorlanıyor

Çaykenarı Tarımsal Kooperatifi Başkan Yardımcısı Soner Akkanat, piyasadaki dalgalanmalar ve artan girdi maliyetlerinin üreticiyi zorladığını vurgulayarak, “Kooperatifler toplu alım ve satışlarla ortaklarını korumaya çalışıyor. Üretici ile market fiyatı arasındaki uçurumun kapanması için yeni modeller geliştirilmesi şart” diye konuştu.

Kadın üreticiler tarımın görünmeyen gücü

Döşemealtı Kadın Kooperatifi Kurucusu Ayten Çot, kırsalda kadın emeğinin tarımın bel kemiği olduğunu vurguladı:

“Kadınlar hem evde hem tarlada üretimin merkezinde. Ürettiğim ürünleri sözleşmeli tarımla güvenli pazara ulaştırıyorum. Kadınların örgütlenmesi, hem üretimin sürdürülebilirliği hem de kırsal kalkınma için hayati. Döşemealtı’nın tüm ürünlerini sıfır atık anlayışıyla işleyip Sağlık Bakanlığı mevzuatına uygun şekilde pazarlıyoruz.”

“Çiftçinin kurtuluşu kooperatiften geçiyor”

Kumluca Tarımsal Kooperatifi Kurucu Üyesi Şahin Köse, kooperatiflerin üretici için tek çıkış yolu olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Artan maliyetler ve pazarlama sorunları çiftçiyi zorluyor. Kumluca’da bir marketle başladık, şimdi üretim yapan bir yapıya dönüştük. İspanya’da milyonlarca çiftçi 13 birlik altında örgütlü ve sorunlarını hızla çözebiliyor. Ürününü pazarlayamayan üretici ayakta kalamaz. Birlik olmak zorundayız.”



Soldan sağa: Şahin Köse, Ayten Çot, Yasemin Arslan, Seda Özel ve Soner Akkanat.