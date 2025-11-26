İl genelinde bu yıl çıkan çok sayıda orman yangınında yüzlerce hektar alan zarar görürken, doğal yaşamın yavaş yavaş kendini yenilemeye başlamasıyla birlikte ormancılar da yanan sahalarda ağaçlandırma çalışmalarına başladı.

Yangın sezonunda yalnızca Manisa’da değil, ülke genelinde de görev alan ekipler, şimdi fidan dikimi ve tohum ekimi için mesai yapıyor. Manisa Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin en yoğun şekilde çalıştığı bölgelerden biri ise temmuz ayındaki yangında büyük zarar gören Saruhanlı ilçesine bağlı Bahadır Mahallesi yakınındaki 255 hektarlık alan oldu.

Yanan sahalarda temizlik ve yeniden düzenleme çalışmaları

Orman işçileri ilk olarak alandaki tahribatı belirledi. Yanmış ve tomruk olarak değerlendirilebilecek ağaçlar bölgeden uzaklaştırıldı. Ardından iş makineleriyle arazi temizliği yapılarak toprak yeniden şekillendirildi. Dikim yapılacak noktalar tek tek belirlendi; arazi yapısının fidan dikimine uygun olmadığı yerlerde ise tohumlama yöntemine başvuruldu.

Toprağın üst katmanını temizleyen ekipler, ardından zemini işleyerek fidan dikimi için hazır hale getirdi. Bu çalışmalarla birlikte yanan sahaların “çalışılabilir arazi” haline gelmesi sağlandı.

400 bin fidan ilk aşamada toprakla buluşacak

İzmir Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, yangınlarla mücadelenin yanı sıra yanan alanların ağaçlandırılmasına aynı yıl içinde başladıklarını vurguladı.

Bahadır Mahallesi yakınlarında 15 Temmuz’da çıkan yangında zarar gören 255 hektarlık bölgede arazi hazırlık, rehabilitasyon ve fidan dikim çalışmalarını eş zamanlı yürüttüklerini belirten Yılmaz, şu bilgileri paylaştı:

“İlk fidanlarımızı ve tohum ekimimizi toprakla buluşturuyoruz. Bu sahada tohum ve dikim yöntemiyle yaklaşık 400 bin fidan filizlenecek.”

Fidan dikim döneminin hem Manisa hem de İzmir’de hummalı bir şekilde devam ettiğini ifade eden Yılmaz, bu yıl içinde sahaların yaklaşık yüzde 70’inin ağaçlandırma çalışmalarının tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Hedef 2026 sonuna kadar: 16 milyon fidan

Yılmaz, 2026 yılı sonuna kadar yanan tüm alanların ağaçlandırılmasının planlandığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

“Yaptığımız planlama doğrultusunda Manisa ve İzmir’de zarar gören alanlarda tohum ekimi ve fidan dikimi yöntemleriyle yaklaşık 16 milyon fidanı toprakla buluşturarak, siyaha dönen bölgeleri yeniden ‘yeşil vatan’ımıza kazandıracağız.”

Orman ekiplerinin çalışmaları sürerken, bölge halkı da umutla ekilen fidanların filizlenmesini bekliyor.