Son Mühür- TFF Hukuk Müşavirliği tarafından yürütülen geniş çaplı bahis soruşturması kapsamında, Eren Elmalı’nın da aralarında bulunduğu toplam 1024 futbolcu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi. Dosyası incelenen oyunculardan biri olan Elmalı’ya, Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

Cezanın detayları açıklandı

PFDK’nın 13 Kasım 2025 tarihli kararında, Elmalı’ya verilen cezanın hukuki nitelendirmesi ve ceza süresinin uygun bulunduğu belirtilerek itiraz tamamen reddedildi.

TFF tarafından yapılan açıklamada, cezanın “bahis eylemi nedeniyle” uygulandığı vurgulandı ve oyuncunun erteleme talebinin kabul edilmediği ifade edildi.

Eren Elmalı’nın cezası ne zaman bitiyor?

Hak mahrumiyeti cezası, oyuncunun tüm futbol faaliyetlerinden men edilmesini kapsıyor. Bu süreçte Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA organizasyonları dahil hiçbir resmi maçta forma giyemeyecek. Cezanın 28 Aralık 2025 tarihinde sona ereceği bildirildi.

Monaco maçında forma giyebilecek mi?

Elmalı’nın cezası devam ettiği için Galatasaray’ın Monaco ve Atletico Madrid’e karşı oynayacağı Şampiyonlar Ligi mücadelelerinde sahada olması mümkün değil. Başarılı oyuncu, cezası bittikten sonra teknik heyetin vereceği karara bağlı olarak yeniden kadroya dönebilecek.