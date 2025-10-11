Son Mühür - Fenerbahçe, ara transfer döneminde harekete geçti. Fanatik’in haberine göre, başkan Sadettin Saran’ın transferdeki öncelikli hedefleri netleşti. Saran’ın Merih Demiral ve Kim Min-Jae’yi kadroya katmak istediği belirtildi. Sarı-lacivertli ekibin altyapısından yetişen 27 yaşındaki Merih Demiral’ın Al-Ahli ile olan sözleşmesinin sezon sonunda sona ereceği ve Fenerbahçe’ye gelmeye istekli olduğu öne sürüldü. Kulüpler anlaşırsa Merih’in devre arasında takıma katılacağı, anlaşma sağlanamazsa transferin sezon sonunda gerçekleşeceği bildirildi.

Listede olan diğer oyuncu

Başkan Sadettin Saran’ın kadroya katmak istediği diğer ismin, Fenerbahçe’nin eski oyuncularından Kim Min-Jae olduğu öne sürüldü. Hâlen Bayern Münih’te forma giyen Güney Koreli futbolcu, sakatlıkları nedeniyle henüz ilk 11’e dönemedi. 2021’de Beijing Guoan’dan Fenerbahçe’ye transfer olan 28 yaşındaki Kim Min-Jae, kısa sürede gösterdiği performansla dikkat çekmiş ve bir sezon sonra Napoli’ye, ardından da Bayern Münih’e transfer olmuştu. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran’ın, bu iki futbolcuyu kadroya katmak için girişimlere başladığı da iddia edildi.