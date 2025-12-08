Son Mühür- Bahis soruşturması çerçevesinde hakkında işlem yapılan eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar'ın, sürecin ilk aşamasında gözaltına alınmasına yönelik karar bulunuyordu.
Kalp spazmı geçirdi, anjiyo yapıldı
Çakar, ifade süreci sırasında kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerin ardından anjiyo uygulanan Çakar’ın sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi.
Gözaltı kararı kaldırıldı
Geçirdiği sağlık sorununun ardından yürütülen adli işlemler yeniden değerlendirildi. Yetkililer, Ahmet Çakar hakkında verilen gözaltı kararının kaldırıldığını açıkladı.
