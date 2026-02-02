Son Mühür - Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe’de N’Golo Kanté ve Youssef En-Nesyri dosyalarında önemli gelişmeler yaşandı. Sarı-lacivertlilerin sürdürdüğü temaslarda En-Nesyri’nin Al Ittihad’dan gelen teklifi kabul ettiği öğrenildi.

Transfer ne aşamada?

Al Ittihad’ın Youssef En-Nesyri için Fenerbahçe’ye resmi ilgi göstermesinin ardından transfer süreci hızlandı. Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığına göre Faslı golcü, Suudi ekibinin teklifine olumlu yanıt verdi. Transferin resmiyet kazanması için ise Saudi Pro League onayının beklendiği ifade edildi.

Kante transferini etkileyen karar

Bu gelişmenin, Fenerbahçe’nin uzun süredir gündeminde bulunan N’Golo Kanté transferini de doğrudan etkilediği belirtildi. Sarı-lacivertli yönetimin, Kanté’nin ayrılığına izin verilmesi halinde Youssef En-Nesyri transferine onay vereceğini Al Ittihad cephesine ilettiği öğrenildi. Detaylar belli oldu Yapılan görüşmelerde Al Ittihad’ın N’Golo Kanté için talep ettiği 4 milyon euro bonservis bedeli üzerinde uzlaşı sağlandığı belirtildi. Fenerbahçe’nin ise 34 yaşındaki Fransız oyuncuyla 2,5 yıllık sözleşme konusunda büyük ölçüde anlaşmaya vardığı aktarıldı. Al Ittihad, N’Golo Kanté’nin sakatlığı nedeniyle Al Najma maçının kadrosuna alınmadığını duyurdu. Ancak Suudi Arabistan basınında yer alan bazı iddialarda, Fransız orta saha oyuncusunun Fenerbahçe ile yürütülen transfer süreci nedeniyle riske edilmediği öne sürüldü. N’Golo Kanté, bu sezon Al Ittihad formasıyla çıktığı 26 karşılaşmada 2 gol atıp 1 asist yaparak takımına katkı verdi. Al Ittihad'a Fred önerildi Öte yandan Fenerbahçe’nin, Al Ittihad’a Fred’i önerdiği de ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin, 32 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusunun Suudi ekibiyle anlaşması halinde transferine onay vermeye hazır olduğu ifade edildi.