Son Mühür- Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye'yi finale çıkartan, Houston Rockets forması altında başarısıyla dikkati çeken Alperen Şengün bu yıl All Star kadrosunda yer bulamayacak.

NBA'den yapılan açıklamaya göre ABD'nin Los Angeles kentindeki Intuit Dome'da 16 Şubat Pazartesi günü sabaha karşı oynanacak karşılaşmada görev alacak 14 yedek oyuncu, başantrenörlerin oylarıyla belirlendi.

Bu yıl Kevin Durant'la birlikte All Star kadrosunda yer bulmasına kesin gözüyle bakılan Alperen'in kadroda olmadığı anlaşıldı.

Yapılan seçimde Alperen Şengün yerine Oklahoma'dan Chet Holmgren'in tercih edildiği görüldü.



Kimler seçildi?



Doğu Konferansı'nda,

Scottie Barnes (Toronto Raptors), Karl-Anthony Towns (New York Knicks), Jalen Duren (Detroit Pistons), Jalen Johnson (Atlanta Hawks), Norman Powell (Miami Heat), Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers), Pascal Siakam (Indiana Pacers), yedeklerde yer aldı.

Batı Konferansı'nda ise,

Deni Avdija (Portland Trail Blazers), Devin Booker (Phoenix Suns), Kevin Durant (Houston Rockets), Chet Holmgren (Oklahoma City Thunder), LeBron James (Los Angeles Lakers), Jamal Murray (Denver Nuggets), Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves) yedekler arasına girdi.



İlk beşler daha önce açıklanmıştı...



Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Jaylen Brown (Boston Celtics), Jalen Brunson (New York Knicks), Cade Cunningham (Detroit Pistons) ve Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers) Doğu'nun,

Stephen Curry (Golden State Warriors), Luka Doncic (Los Angeles Lakers), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), Nikola Jokic (Denver Nuggets) ve Victor Wembanyama (San Antonio Spurs) Batı'nın ilk 5'inde sahaya çıkma hakkı kazanmıştı.

