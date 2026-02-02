Son Mühür - Portekiz Ligi’nin 20. haftasında Benfica, sahasında küme düşme hattında yer alan Tondela ile 0-0 berabere kalarak şampiyonluk yolunda kritik bir puan kaybı yaşadı. Son bölümlerde artan baskıya rağmen golü bulamayan Lizbon temsilcisinde, maçın ardından José Mourinho’nun tepkisi gecenin en çok konuşulan başlıklarından biri oldu.

Sahadan 1 puanla ayrıldılar

Favori çıktığı karşılaşmada oyunun hakimiyetini elinde tutan Benfica, Tondela savunmasını geçmekte zorlandı. Özellikle maçın son dakikalarında temposunu yükselten kırmızı-beyazlı ekip, yakaladığı pozisyonları gole çeviremeyince mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi. Hakeme sert tepki Favori çıktığı mücadelede oyunun kontrolünü büyük ölçüde elinde tutan Benfica, Tondela savunmasını aşmakta zorlandı. Maçın özellikle son bölümünde baskısını artıran kırmızı-beyazlı ekip, bulduğu fırsatları değerlendiremeyince sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından ise Benfica Teknik Direktörü José Mourinho’nun sinirlerine hâkim olamadığı görüldü. Deneyimli çalıştırıcının hakem kararlarına sert tepki gösterdiği ve hakemin üzerine yürüdüğü anlar dikkat çekti. Rafa sonradan dahil oldu Beşiktaş’tan transferinin ardından Benfica formasıyla ikinci maçına çıkan Rafa Silva, mücadelenin 63. dakikasında sahaya girdi. Deneyimli futbolcu hücum hattına hareketlilik kazandırmaya çalışsa da, skoru değiştirecek etkiyi ortaya koyamadı. Puan farkı açılıyor Bu skorla Benfica, düşme hattında bulunan Tondela karşısında iki puan kaybetti. Porto’nun haftayı galibiyetle tamamlaması halinde ise zirveyle arasındaki puan farkının 12’ye çıkabileceği ifade edildi.