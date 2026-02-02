Son Mühür - Cristiano Ronaldo’nun, Suudi Arabistan Ligi’nin 20. haftasında Al Nassr’ın Al Riyadh ile oynayacağı maçta forma giymeme kararı aldığı öğrenildi. Yıldız oyuncunun bu tercihini fiziksel dinlenme ya da yoğun fikstür nedeniyle değil, kulüp yönetimine yönelik memnuniyetsizliği sebebiyle aldığı ifade edildi.

Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu rahatsızlığı...

A Bola’nın kulüp kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Cristiano Ronaldo, Al Nassr’ın Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF) tarafından yönetilme şeklinden rahatsızlık duyuyor. Portekizli yıldızın, aynı fonun kontrolündeki rakip kulüplerle karşılaştırıldığında Al Nassr’a yeterli yatırım yapılmadığını düşündüğü ifade edildi.

Haydeer Abdulkareem ayrıntısı

Takım kaptanı Cristiano Ronaldo’nun, kulüpte ciddi bir yatırım eksikliği olduğu görüşünde bulunduğu aktarıldı. Jorge Jesus’un talep ettiği transferlerin gerçekleşmemesi ve kış döneminde yalnızca Iraklı 21 yaşındaki Haydeer Abdulkareem’in kadroya dahil edilmesi, bu rahatsızlığın başlıca nedenleri arasında gösterildi.

Ayrıca Al Nassr yönetiminde görev yapan sportif direktör Simao Coutinho ile CEO Jose Semedo’nun yetkilerinin ay başında yönetim kurulu kararıyla askıya alındığı bilgisi paylaşıldı. Bu gelişmenin kulüp içindeki belirsizliği daha da artırdığı ifade edildi.

Benzama ve Al Hilal meselesi

Cristiano Ronaldo’nun rahatsızlığını artıran bir diğer unsurun ise rakip Al Hilal’in transfer hamleleri olduğu belirtildi. Al Hilal’in savunmacı Pablo Mari ile genç forvet Kader Meite için yüksek bütçeli girişimlerde bulunduğu hatırlatılırken, Karim Benzema’nın Al Ittihad’dan Al Hilal’e transfer olasılığının da konuşulmaya başlandığı aktarıldı.

Ronaldo’nun bu tutumunun Al Nassr’daki ilk memnuniyetsizlik işareti olmadığına da dikkat çekildi. Ocak ayında teknik direktör Jorge Jesus’un “Al Nassr, Al Hilal kadar politik güce sahip değil” sözlerinin Suudi futbolunda geniş yankı uyandırdığı hatırlatıldı.