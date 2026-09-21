Futbolseverlerin ilgiyle takip ettiği Trendyol Süper Lig'in 6. haftası, şampiyonluk mücadelesi veren kulüplerin beklemediği sürpriz puan kayıplarına sahne oldu. Zirve yarışındaki dengelerin tamamen değiştiği karşılaşmaların ardından puan tablosunun en üst basamağı yeni sahibine geçti.

SÜPER LİG'DE KİM LİDER OLDU?

Haftanın kritik mücadelesinde Galatasaray'ın Karadeniz deplasmanından 4-0 mağlup ayrılması, zirveye ortak olmak isteyen rakiplerinin önünü açtı. Ancak bu avantajı değerlendirmek isteyen Beşiktaş, konuk olduğu Amed Sportif Faaliyetler karşısında sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrılarak 12 puanda kaldı ve birinci sıraya tırmanma şansını kaçırdı. Sahasındaki kritik galibiyetle puanını 13'e çıkaran Diyarbakır temsilcisi Amedspor, aynı puana sahip Galatasaray'ın önüne geçerek 6. haftanın sonunda ligin zirvesine yerleşti.

SÜPER LİG GÜNCEL MAÇ SONUÇLARI

Ligde haftanın en farklı galibiyetini rakip filelere sekiz gol birden gönderen Fenerbahçe elde ederken, 6. haftada oynanan dokuz müsabaka şu skorlarla tamamlandı:

Amed Sportif Faaliyetler 3 - 2 Beşiktaş

Trabzonspor 4 - 0 Galatasaray

Fenerbahçe 8 - 0 Eyüpspor

İstanbul Başakşehir 4 - 0 Gençlerbirliği Galatasaray Amedspor maçı ne zaman ve saat kaçta? İçeriği Görüntüle

Kocaelispor 2 - 0 Gaziantep FK

Arca Çorum FK 1 - 2 Corendon Alanyaspor

Erzurumspor FK 1 - 0 Samsunspor

Göztepe 2 - 2 Çaykur Rizespor

Kasımpaşa 0 - 0 TÜMOSAN Konyaspor

21 EYLÜL 2026 SÜPER LİG GÜNCEL PUAN TABLOSU

Haftanın tamamlanmasıyla birlikte 18 kulübün ligdeki puan dağılımı şu şekilde sıralandı:

1. Amed Sportif Faaliyetler: 13 puan

2. Galatasaray: 13 puan

3. Beşiktaş: 12 puan

4. Kocaelispor: 12 puan

5. Corendon Alanyaspor: 11 puan

6. Fenerbahçe: 10 puan

7. Trabzonspor: 10 puan

8. Kasımpaşa: 10 puan

9. Çaykur Rizespor: 10 puan

10. Gaziantep FK: 8 puan

11. Arca Çorum FK: 7 puan

12. İstanbul Başakşehir: 7 puan

13. Gençlerbirliği: 7 puan

14. Erzurumspor FK: 7 puan

15. TÜMOSAN Konyaspor: 4 puan

16. Samsunspor: 4 puan

17. Göztepe: 3 puan

18. Eyüpspor: 3 puan