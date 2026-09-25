Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2026-2027 sezonunun ilk haftası, basketbolseverlerin heyecanla beklediği kritik bir Ege derbisine sahne olacak. Bölgenin iki güçlü temsilcisi Aliağa Petkimspor ile Yukatel Denizli Basket, sezonun açılış mücadelesinde kozlarını paylaşacak. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'nda oynanacak bu zorlu karşılaşmanın hava atışı yarın saat 15.30'da yapılacak. Sezona taraftarı önünde hızlı ve moral depolayarak başlamak isteyen ev sahibi ekip ile deplasmandan puanla dönmeyi hedefleyen konuk takım, parkede kıyasıya bir mücadele verecek.

her iki takımda da tek parolo galibiyet

Yeni sezona başantrenör istikrarını koruyarak giren her iki kulüp, teknik ekiplerine güven tazelerken oyuncu kadrolarında ise kapsamlı bir değişime gitti. Yaz döneminde kadrolarını büyük oranda yenileyip transfer çalışmalarını tamamlayan iki Ege temsilcisi de zorlu lig maratonuna galibiyetle başlama amacında.

Öte yandan, yeni sezon öncesi Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin grup elemelerine katılan ancak buradan istediği sonuçları alamayarak eli boş dönen Yukatel Denizli Basket, gözünü diğer Kulvarlara çevirdi. Denizli temsilcisi, bu sezon Avrupa kulvarındaki yolculuğunu FIBA Europe Cup'ta sürdürerek uluslararası alanda başarı aramaya devam edecek.