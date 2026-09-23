Son Mühür / Türkiye’nin önemli sülfür üreticilerinden İzmir merkezli kimya fabrikası Brimstrone Kimya Şirketi hakkında konkordato süreci devam ediyor. Şirket ve sahibi Efe Munip Nurdoğdu’nun konkordato talebi sonrası 24 Eylül 2025 tarihinde 1 yıllık kesin mühlet kararı verilmişti. Ekonomide dalgalanmalar kesintisiz sürerken konkordato zincirinde yer alan firma hakkında yeni bir karar verildi. Mahkemenin 24 Eylül 2026 tarihli ara kararı doğrultusunda, borçlular hakkında daha önce verilen ve 24 Eylül 2026 tarihinde sona eren bir yıllık kesin mühlet kararı uzatıldı.

6 ay daha mühlet verildi

Merkezi Aliağa’da kurulan fabrikada kauçuk, lastik ve tarım sektörlerine yönelik mikronize sülfür üretim yapan firmanın konkordato süreci 25 Eylül 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 6 ay süreyle uzatılmasına hükmedildi.

Kararda şu ifadeler yer aldı: “Talep edenler EFE MÜNİP NURDOĞDU ve BRIMSTONE KİMYA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ vekili tarafından açılan konkordato talebi nedeniyle; Mahkememizin 24/09/2026 tarihli ara kararı gereğince; "İİK 289/3 ve 5 madde hükümleri uyarınca borçlu talep edenler 'BRIMSTONE KİMYA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' ve 'EFE MÜNİP NURDOĞDU (T.C.NO:56626558272)' haklarındaki -24/09/2025 tarihinde başlayıp 24/09/2026 tarihinde sona eren- kesin mühletin 25/09/2026 den itibaren başlamak üzere 6 ay süre ile UZATILMASINA" karar verilmiş olup,7101 sayılı Kanunun 16.maddesi ile değişik 2004 sayılı Kanunun 288.maddesi gereğince ilan olunur.25/09/2025”