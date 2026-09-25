Son Mühür- Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nde istifa ederek AK Parti saflarına geçen Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, DİSK Ege Bölge Temsilcisi ve DİSK/Genel-İş Sendikası İzmir 8 No’lu Şube Başkanı Deniz Şahin Gümüştekin ve sendika temsilcileri tarafından ziyaret edildi. Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, Deniz Şahin Gümüştekin ve sendika temsilcilerini belediyede ağırladı.

Çalışanların talepleri masaya yatırıldı

Başkan Fıçı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada belediye çalışanlarının, çalışma koşullarına ilişkin talep ve beklentileri masaya yatırıldı. Aynı zamanda emeğe saygıyı, karşılıklı anlayışı ve sosyal diyaloğu esas alan bir yönetim anlayışıyla birlikte çalışmaya devam edeceklerinin vurugusunu yapan Fıçı şu ifadeleri kullandı:

"DİSK/Genel-İş Sendikası İzmir 8 No’lu Şube Başkanı Sayın Deniz Şahin Gümüştekin ve sendika temsilcilerimizi belediyemizde ağırladık.

Belediye emekçilerimizin çalışma yaşamına ilişkin talep ve beklentileri üzerine görüş alışverişinde bulunduk. Emeğe saygıyı, karşılıklı anlayışı ve sosyal diyaloğu esas alan bir yönetim anlayışıyla birlikte çalışmaya devam edeceğiz.

Nazik ziyaretleri ve değerli katkıları için Sayın Deniz Şahin Gümüştekin’e ve sendika temsilcilerimize teşekkür ediyorum."