Son Mühür - Kocaelispor, stat için isim sponsorluğu anlaşmasını sonuçlandırdı.

Turka Araç Muayene ile yapılan anlaşma sonucunda Kocaeli Stadyumu’nun yeni adı "Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu" oldu. Statta gerçekleştirilen imza törenine kulüp başkanı Recep Durul, Turka Araç Muayene İcra Kurulu Üyesi Serhan Salman, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ile kulüp ve firma yetkilileri katıldı.

Törende söz alan Durul, şu ifadeleri kullandı:

"Bu imza, sadece iki kurum arasındaki anlaşma değil aynı zamanda milyonlarca taraftarın kalbine atılacak bir imza. Bundan dolayı da sadece etki alanının bir sözleşmeden ibaret olmadığını, ekonomik anlamda da spor ekonomisine ve ülke ekonomisine de yansımalarını hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Kocaelispor finansal olarak güçlendikçe, yolculuğuna Süper Lig'de daha da emin adımlarla güçlenerek devam edecek. İnşallah sportif başarılar arttıkça çevresel çekim gücümüz de artmaya devam edecek. Bu iş birliğimizin, bu anlaşmamızın Kocaelispor’a, camiamıza, şehrimize birlik ve beraberlik ruhu içerisinde hayırlar getirmesini diliyorum."