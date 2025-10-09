Son Mühür - EuroLeague’in 3. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Partizan ile karşı karşıya geliyor. Geçen hafta Hapoel Tel Aviv karşısında mağlup olan temsilcimiz, bu maçtan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Mücadelenin bu akşam oynanacak olmasıyla birlikte, “Partizan – Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?” sorusu gündeme geldi.

Maç saat kaçta? Hangi kanalda?

Partizan ile Anadolu Efes arasındaki basketbol mücadelesi bu akşam saat 21.30'da başlayacak. Maç, S Sport 1 ve S Sports Plus kanallarından canlı ve şifreli olarak ekranlara gelecek. Anadolu Efes'in performansı Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nde Partizan ile oynadığı son 5 karşılaşmanın 3'ünden galip ayrıldı. Lacivert-beyazlılar, bu maçları 97-65, 86-77 ve 100-94'lük skorlarla kazandı. Partizan ise diğer iki mücadelede Anadolu Efes'i 100-90 ve 97-84'lük sonuçlarla mağlup etti.