Kayserispor, FIFA tarafından 3 sezonluk transfer yasağıyla karşı karşıya kaldı. Sarı-kırmızılı kulübe verilen cezanın, eski futbolcusu Otabek Shukurov’un önceki kulübüne yapılmayan 70 bin Euro’luk ödeme nedeniyle geldiği öğrenildi.

Ödeme yapılmadı, ceza geldi

2023 yılında Fatih Karagümrük’ten transfer edilen Özbek futbolcu Otabek Shukurov’un bonservis sürecindeki eksik ödeme, Kayserispor’a ağır bir yaptırım getirdi. FIFA’nın ilgili kararı sonrası Kayserispor, üç sezon boyunca yeni transfer tescili yapamayacak.

Shukurov sadece 12 maçta forma giydi

Kayserispor’a büyük umutlarla transfer olan Shukurov, sarı-kırmızılı formayla 12 maçta görev yaptı. Orta sahadaki performansı beklentileri karşılayamayan futbolcu, sezon sonunda Suudi Arabistan ekibi Al Fayha’ya transfer oldu.

Kulüp bedelsiz kayıp riskiyle karşı karşıya

Internacional’den ayrıldıktan sonra Türkiye’ye gelen Shukurov’un transferinde yaşanan 70 bin Euro’luk ödeme eksikliği, FIFA tarafından “sözleşme ihlali” kapsamında değerlendirildi. Bu karar, kulübün uluslararası transfer işlemlerini de etkileyebilecek nitelikte.

Başkan Açıkalın: “Sorun çözülecek”

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada durumun kalıcı olmadığını vurguladı. Açıkalın, “Transfer yasağı var ama kalıcı bir durum değil. Hallederiz. Ödeme yapılınca yasağın kaldırılmasını bekliyoruz.” dedi.