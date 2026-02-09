Super Bowl karşılaşmasını tüm dünyada 127 milyona yakın kişi canlı takip etti. Devre arasında Bad Bunny'nin sahnesinde gerçekleştirilen düğün töreni, spor tarihinin en unutulmaz anlarından biri olarak kayıtlara geçti. Peki 2026 Super Bowl finalinde evlenen çift kim, isimleri ne?

2026 Super Bowl finalinde evlenen çiftin adları ne?

Düğünde evlenen çiftin isimleri kamuoyuna resmi olarak açıklanmadı. Organizasyon yetkilileri ve Bad Bunny'nin temsilcileri, çiftin kimliklerini gizli tutmayı tercih etti. Ancak nikahın tamamen gerçek olduğu ve çiftin resmi olarak evlendiği doğrulandı.

Çift, Bad Bunny'yi daha önce düğünlerine davet etmişti. Bad Bunny de onların düğününe katılmak yerine, çifte devre arası gösterisinde evlenme teklifi sundu. Bu benzersiz teklifi kabul eden çift, 127 milyon kişinin gözü önünde dünya evine girdi.

Super Bowl'daki evlilik gerçek mi?

Bad Bunny'nin temsilcileri, çiftin gösteri sırasında gerçekten evlendiğini doğruladı. Çift canlı yayında nikahlandı ve Bad Bunny evlilik cüzdanına şahit olarak imza attı. Performans sırasında çiftin düğün pastasını kesmesi de gösterildi.

Yaklaşık 13 dakikalık gösterinin beşinci dakikasında düğün töreni ekrana yansıdı. Gülen bir nikah memuru çifti evli ilan etti ve ikisi de beyaz giyen gelin ile damat, dansçılar ve müzisyenler tarafından çevrelenmiş halde öpüştü.

Bad Bunny'nin Super Bowl gösterisi nasıl geçti?

Bad Bunny, Super Bowl devre arası performansında Lady Gaga, Ricky Martin ve daha pek çok ünlü ismi sahneye çıkardı. Porto Riko kültürünü ön plana çıkaran gösteri, şeker kamışı tarlası ve geleneksel Porto Riko mahallesi dekorlarıyla dikkat çekti.

Bad Bunny gösteriye "Tití Me Preguntó" hiti ile başladı. Sahne üzerinde kurulan "La Casita" bölümünde Karol G, Cardi B, Jessica Alba ve Pedro Pascal gibi ünlü isimler yer aldı. Lady Gaga ise Bruno Mars ile seslendirdiği "Die With a Smile" şarkısını salsa versiyonuyla yorumladı.

Bad Bunny'nin devre arası performansı, 2026 Grammy Ödülleri'ndeki büyük başarısının hemen ardından geldi. Porto Rikolu süperstar, Grammy'lerde yılın albümü dahil birçok ödül kazanmıştı. Sanatçı Grammy sahnesinde Trump yönetimini ve ICE'ı eleştiren konuşmasıyla da gündem olmuştu.

Super Bowl 2026'yı kim kazandı?

Super Bowl LX, California'nın Santa Clara kentindeki Levi's Stadium'da oynandı. Seattle Seahawks, New England Patriots'ı mağlup ederek Super Bowl 60 şampiyonluğunu kazandı. Maç boyunca yayınlanan reklamlar da milyarlarca dolarlık bir ekonomi yarattı.