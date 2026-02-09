Seyahati boyunca sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan İngiliz yıldız, Katar turundan kareleri takipçileriyle paylaştı. Beckham, geçirdiği zamanı "Sanat, kültür, yemek ve futbol dolu harika bir hafta" sözleriyle nitelendirerek Katar'daki atmosferden etkilendiğini dile getirdi.

David Beckham Katar'da kebap yaparken görüntülendi

Katar'a yaptığı seyahat sırasında geleneksel mutfağa ilgi gösteren David Beckham, gittiği restoranda mutfağa girerek fırının başına geçti. Kebap yediği restoranda mutfağa giren ünlü isim, tandır ekmeği pişirmek için kollarını sıvadı. Yeşil sahalardaki yeteneğini mutfağa taşıyan Beckham'ın, hamur açıp ekmek pişirdiği anlardaki profesyonel tavırları izleyenleri şaşırttı.

Paylaşımlar özellikle Türk takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Restoran ziyaretinde yalnızca misafir olarak kalmayan Beckham, çalışanlarla birlikte mutfağa girerek lavaş pişirme sürecine katıldı. Eski futbolcunun rahat tavırları ve mutfaktaki görüntüleri, takipçileri tarafından doğal ve sempatik bulundu.

David Beckham'ın kebap yaptığı işletmenin adı ne?

David Beckham'ın Katar'da kebap yaptığı ve lavaş pişirdiği restoranın adı kamuoyuyla paylaşılmadı. David Beckham'ın kebap yaptığı ve lavaş pişirdiği işletmenin adı kamuoyuna resmi olarak açıklanmamış. Beckham, Instagram hesabından paylaştığı görüntülerde mekanın ismini belirtmedi.

David Beckham kimdir?

David Robert Joseph Beckham, 2 Mayıs 1975 doğumlu İngiliz eski profesyonel futbolcu, Inter Miami CF'nin başkanı ve ortak sahibi, aynı zamanda Salford City'nin ortak sahibi. Sağ orta saha oyuncusu olarak pas kalitesi, orta açma yeteneği ve duran top uzmanlığıyla tanınan Beckham, kendi kuşağının en iyi oyuncularından biri kabul ediliyor.

Beckham, 19 büyük kupa kazandı ve İngiltere, Fransa, İspanya ile Amerika Birleşik Devletleri'nde lig şampiyonluğu yaşayan tek İngiliz futbolcu unvanına sahip. Profesyonel kariyerine Manchester United'da başlayan yıldız futbolcu, bu kulüpte altı Premier Lig, iki FA Cup ve 1999'da UEFA Şampiyonlar Ligi kupası kazandı.

Real Madrid'de dört sezon geçiren Beckham, ardından LA Galaxy ile sözleşme imzaladı. Paris Saint-Germain'deki kısa döneminin ardından Mayıs 2013'te 21 yıllık kariyerinin sonunda futbolu bıraktı. İngiltere Milli Takımı'nda 115 maça çıkan ve altı yıl kaptanlık yapan Beckham, 2005'ten bu yana UNICEF elçisi olarak görev yapıyor.

Beckham, Victoria Adams ile 1997 yılında bir hayır maçı sırasında tanıştı. Çift 1999'dan bu yana evli ve dört çocuk sahibi.