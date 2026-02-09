Özarslan, açıklamasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine WhatsApp üzerinden mesajlar göndermeye başladığını belirtti. İstifa eden belediye başkanı, bu mesajların ardından partide kalmasının artık mümkün olmadığını kamuoyuyla paylaştı.

Özgür Özel Mesut Özarslan'a ne dedi?

Küfür ve hakaret tartışmasına ilişkin CHP Genel Başkanı Özgür Özel de açıklama yaptı. Özel, anne, baba ve kutsal değerlere laf etmediğini belirterek şunları söyledi: "Sana hırsız dediler, ben seni çağırdım, sordum. Sen 'hayır' dedin. Ben sana güvendim. Şimdi bu yaptığınla ben senin hırsız olduğuna inandım. Çünkü bizim irademizi çalıyorsun. Özarslan'a 'Defol git' demiş olabilirim. Bu yaptıkların ileride anneni de çocuklarını da aileni de utandıracak dedim. Ne milli manevi değerlerine ne ailesine hiçbir şey demedim. Kesinlikle annesine herhangi bir küfür yok. Anneni, ailesini utandırır dedim."

Özarslan ise bu iddiaları kabul etmiyor. Keçiören Belediye Başkanı yaptığı açıklamada "Bir genel başkan, belediye başkanına küfür eder mi? Bir genel başkan, ailevi değerleri hedef alıp hakaret eder mi? Bir genel başkan, ağıza alınmayacak kelimelerle tehdit eder mi?" sorularını yöneltti. Özarslan, istifasının ardından CNN Türk yayınına katılarak Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

İstifanın arka planında ne var?

Özarslan, istifa açıklamasında Keçiören'in bazı büyük yatırım ve sorunlarına çözüm bulmak amacıyla Murat Kurum ile yaptığı görüşmenin ardından CHP içinde kendisine yönelik dedikodu ve algı faaliyeti başlatıldığını öne sürdü. Özarslan, Keçiören'in sorunları için yaptığı ziyaretlerin parti içinde tepki çektiğini, özellikle 6 Ocak'taki Bakan Murat Kurum ziyaretinden sonra baskıların arttığını iddia etti.

Mesut Özarslan kimdir?

1976 Sivas doğumlu Mesut Özarslan 50 yaşında. İnşaat Yüksek Mühendisi unvanına sahip Özarslan, Konya Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden lisans diplomasını aldıktan sonra aynı üniversitede akademik çalışmalarına devam etmiş ve doktora derecesini almış.

Özarslan, 2005 yılında Pakistan depremi sonrasında Başbakan adına Başbakanlık Koordinatörü olarak deprem bölgesinde görev yaptı. Kurucusu olduğu Geolimit Mühendislik AŞ'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak iş hayatında yer edindi.

Siyasi hayatına İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve İYİ Parti Kurucu Ankara İl Başkanı olarak adım atan Özarslan, 8 Nisan 2019 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile çalışmaya başladı. Bu dönemde Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Belko Genel Müdürlüğü, Portaş Genel Müdürlüğü ve Başdanışmanlık gibi üst düzey görevler üstlendi.

Mesut Özarslan, CHP Keçiören Belediye Başkan adaylığı görevini üstlenmiş ve 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Keçiören Belediye Başkanı seçilmiş. Özarslan aynı zamanda Türkiye Güreş Federasyonu Başkan Vekilliği görevini de yürütüyor.