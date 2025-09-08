Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Kepez mevkisinde, Hakan Karadana’ya ait bağ evinde akşam saatlerinde yangın çıktı. Olay sırasında ev sahibi Karadana’nın çocuğunun sünnet düğünü devam ediyordu. Davetliler eğlence sırasında bir anda yükselen dumanları fark etti. Panikle dışarı çıkan davetliler, durumu hemen ekiplere bildirdi.

3 Araçla müdahale

İhbar üzerine bölgeye Hisarcık Belediyesi’ne ait 2 itfaiye aracı ile Orman İşletme Şefliği’nden 1 arazöz sevk edildi. Jandarma ekipleri ise güvenlik önlemleri alarak çevrede toplanan vatandaşları uzaklaştırdı. Alevler, rüzgarın etkisiyle çevredeki otluk ve ormanlık alana yöneldi ancak ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Çatısı kül oldu

Yangında bağ evinin çatısı tamamen yandı, iç kısımlarda ise kısmi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Ekipler, yangının elektrik tesisatından kaynaklanıp kaynaklanmadığını araştırıyor.

Orman faciası önlendi

Yetkililer, müdahalenin birkaç dakika gecikmesi halinde alevlerin ormanlık alana sıçrayabileceğini belirtti. Bölgedeki kuru otlar ve rüzgar, yangının yayılma riskini artırdı. Olası bir orman yangınına karşı soğutma çalışmaları uzun süre devam etti.

Soruşturma sürüyor

Yangınla ilgili başlatılan inceleme kapsamında itfaiye, jandarma ve orman ekipleri rapor hazırlıyor. Hasarın boyutu ve çıkış sebebi yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanacak.