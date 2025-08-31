Kütahya’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın ve kentin kurtuluşunun 103. yılı, bayrak yürüyüşü ve fener alayı ile kutlandı. Etkinliklere binlerce vatandaş katıldı, kent caddeleri Türk bayrakları ve meşalelerle renklendi.

Binlerce kişi bayrak yürüyüşünde buluştu

Kutlamalar, Kütahya Belediyesi önünden başlayarak Zafer Meydanı’na kadar süren bayrak yürüyüşü ile başladı. Yürüyüşte ellerde Türk bayrakları taşındı, meşalelerle cadde ve sokaklar aydınlandı.

Vali Musa Işın vatandaşlarla birlikte yürüdü

Kütahya Valisi Musa Işın, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl coşkusunu vatandaşlarla birlikte yaşadı. Vali Işın, yürüyüş boyunca halkı selamladı ve etkinliğe katılanlarla birlikte kortejde yer aldı.

Fener alayıyla Zafer Bayramı kutlamaları taçlandı

Yürüyüşün ardından gerçekleştirilen fener alayında Kütahyalılar, 30 Ağustos’un gururunu ve sevincini bir kez daha yaşadı. Kentteki kutlamalar, Cumhuriyet için yakılan meşaleler ve marşlarla devam etti.