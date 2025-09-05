Suna Dumankaya, Türkiye’nin bitkisel ürünlerle cilt bakımı ve güzellik alanında öncülük eden ilk uzmanlarından biri olarak tanınıyor. Doğal yöntemlerle geliştirdiği formüllerle geniş bir kitleye ulaşan Dumankaya, televizyon programları, kitapları ve kendi adını taşıyan SD markasıyla kozmetik sektöründe önemli bir yere sahip. İşte Suna Dumankaya’nın hayatı, nereli olduğu ve kariyerine dair detaylar.

Suna Dumankaya kimdir?

Suna Dumankaya, 1958 yılında Van’da doğdu. 2025 itibarıyla 67 yaşında olan Dumankaya, anneannesi Fatma Öktem’den aldığı bitkisel bilgilerle kendini yetiştirdi. Fatma Öktem, Türkiye’nin ilk kadın lokman hekimi olarak biliniyor ve doğal otlar, yağlar ve özlerle şifa dağıtan bir isimdi. Dumankaya, bu mirası devralarak bitki bilimi ve güzellik alanında uzmanlaştı. 1980’lerde eşini kaybetmesinin ardından üç çocuğuyla hayata tutunan Dumankaya, doğal güzellik ve sağlık çözümlerini paylaşarak geniş bir kitleye ilham verdi. Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde üretim ve Ar-Ge çalışmalarına katılan Dumankaya, SD markasıyla bitkisel kozmetik ürünleri geliştirdi.

Nereli ve özel hayatı

Suna Dumankaya, aslen Vanlı. Çocukluğu ve gençlik yılları Van’da geçen Dumankaya, anneannesinin doğal tedavi yöntemlerinden etkilenerek bu alanda çalışmaya başladı. 1980’lerde eşini kaybettikten sonra üç çocuğuyla zorlu bir mücadele veren Dumankaya, hem bir anne hem de girişimci kimliğiyle dikkat çekiyor. Özel hayatına dair detaylı bilgiler paylaşmayı tercih etmeyen Dumankaya, çalışmalarında doğanın gücüne ve herkesin sağlıklı güzelliğe erişim hakkına vurgu yapıyor. İstanbul’da yaşayan Dumankaya, kariyerini burada sürdürüyor.

Kariyeri ve başarıları

Suna Dumankaya, bitkisel cilt bakımında Türkiye’nin ilk uzmanlarından biri olarak tanınıyor. Anneannesinden öğrendiği doğal formülleri modern bilimle harmanlayarak cilt lekeleri, sivilce, kırışıklık, saç dökülmesi, selülit ve kilo verme gibi sorunlara çözümler sundu. “Meslek Sırlarım”, “Mucize Formüller”, “Doğal Sağlık ve Güzellik”, “Doğal Güzelliğin Sırrı”, “Güzellik Sırlarım” ve “Sağlık ve Güzellik” adlı altı kitap yazarak bilgi birikimini paylaştı. Televizyon programlarına katılan, gazete ve dergilerde köşe yazıları yazan Dumankaya, seminerlerle de geniş kitlelere ulaştı. SD markasıyla geliştirdiği maskeler, kremler, tonikler, peelingler ve serumlar, doğal içerikli ürünleriyle sektörde fark yarattı. Birçok ülkeden uzmanlık belgesi alan Dumankaya, eğitmen ve yazar kimliğiyle de biliniyor.