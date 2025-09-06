Küresel Sumud Filosu, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve İsrail ablukasını kırmak amacıyla 44 ülkeden yüzlerce aktivistin katılımıyla Akdeniz'de ilerliyor. Filo, Barselona, Cenova ve Tunus'tan yola çıkan yaklaşık 50 gemiden oluşuyor. 31 Ağustos'ta Barselona'dan hareket eden konvoy, 4 Eylül'de Tunus'tan katılan gemilerle birleşti. Yunanistan'dan 8 Eylül'de bir gemi daha eklenmesi bekleniyor. Filoda milletvekilleri, sanatçılar, gazeteciler, doktorlar ve sivil toplum temsilcileri bulunuyor. Yaklaşık 300 ton gıda, ilaç ve hijyen malzemesi taşıyan filo, Gazze'deki insani krize dikkat çekmeyi hedefliyor. Organizasyon, Özgürlük Filosu, Küresel Gazze Hareketi, Sumud Konvoyu ve Malezya Sumud Nusantara gibi grupların birleşimiyle gerçekleşiyor. Yolculuk, hava koşulları nedeniyle kısmen gecikme yaşadı ancak devam ediyor. Gazze halkı, filoyu karşılamak için sahilde hazırlıklar yapıyor.

Sumud filosunda kimler var

Filo, 44 ülkeden gelen 300'den fazla aktivistle ilerliyor. Türkiye'den katılan delegasyonda Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün ve HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç yer alıyor. Yazar Ahmet Turgut, yapımcı Mehmet Ercan, Sümeyye Ordu, Şuayb Ordu, Ayçin Kantoğlu, Hüseyin Durmaz, Ramazan Tunç, Hüseyin Şuayip Ordu ve Sümeyra Akdeniz Ordu gibi isimler de bulunuyor. Yaklaşık 50-80 Türk aktivist katılıyor. Uluslararası katılımcılar arasında Oscar ödüllü oyuncu Susan Sarandon, iklim aktivisti Greta Thunberg, Barselona eski Belediye Başkanı Ada Colau, Game of Thrones oyuncusu Liam Cunningham ve İspanyol aktör Eduardo Fernandez dikkat çekiyor. ABD'li David Olsen, Belçikalı sağlık görevlisi Doris Do Block, Cezayirli Milletvekili Yusuf Acisa, Avusturyalı Nicole Wessely, Alman doktor Nizameddin Ayık, İrlandalı siyasetçi Murphy ve aktivist Anne Wright da filoda bulunuyor. Katılımcılar, milletvekilleri, gazeteciler, doktorlar, sanatçılar ve hukukçulardan oluşuyor.

Sumud filosu ne zaman varacak

Filo, 14-15 Eylül'de Gazze açıklarına ulaşmayı planlıyor. 31 Ağustos'ta Barselona'dan başlayan yolculuk, 4 Eylül'de Tunus'ta güçlendi. Yunanistan'dan 8 Eylül'de katılacak gemiyle konvoy tamamlanacak. Hava koşulları nedeniyle bazı gemiler limana döndü ancak yeniden yola çıktı. Organizasyon yetkilileri, eylül ortasında Gazze kıyılarına varışı hedefliyor. Tunus, filonun nihai çıkış noktası olarak belirleniyor. Gazze sahilinde kumdan anıtlar inşa edilerek filo karşılanmaya hazırlanıyor. Yolculuk, Akdeniz rotasını izliyor ve toplam 70'e yakın tekne bekleniyor. Katılımcılar, Gazze'ye varana kadar kararlılıklarını sürdürüyor. Filo, Refah Sınır Kapısı'ndaki 22 bin tır yardımın girişine dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Sumud filosunun amacı ve rotası

Filo, Gazze ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak için yola çıkıyor. 300 tonun üzerinde gıda, su, ilaç ve hijyen malzemesi taşıyor. Arapça "kararlılık" anlamına gelen Sumud, Filistin direnişini simgeliyor. Rotası, İspanya'dan başlayıp İtalya, Tunus ve Yunanistan üzerinden Gazze'ye uzanıyor. Önceki girişimlerden farklı olarak, tarihin en geniş katılımlı filosu olarak nitelendiriliyor. Aktivistler, soykırıma karşı farkındalık yaratmayı ve barış koridoru oluşturmayı hedefliyor. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İtalyan katılımcıların güvenliğini garanti etti. Liman işçileri, İsrail'e malzeme çıkışını engelleme tehdidinde bulundu. Avrupa'da gösteriler düzenlendi. Filo, sivil itaatsizlik ve uluslararası hukuka dayanıyor. Gazze halkı, "Nehirden denize Filistin özgür olacak" mesajıyla destek veriyor.