Eda Erdem Dündar, Türkiye kadın milli voleybol takımının ve Fenerbahçe'nin kaptanı olarak tanınan voleybolcu, 2011 yılında Erdem Dündar ile evlendi. Çiftin evliliği dikkat çekici bir detay taşıyor çünkü Eda Erdem'in kızlık soyadı Erdem, eşinin adıyla aynı. Bu nedenle Eda Erdem, formasında ve resmi belgelerinde Eda Erdem Dündar ismini kullanıyor. Erdem Dündar, kamuoyundan uzak bir yaşam tercih eden bir isim olarak biliniyor. Denizcilik sektöründe faaliyet gösterdiği ve golf sporuna ilgi duyduğu belirtiliyor. Çiftin düğünü İstanbul’da Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleşti ve törene voleybol camiasından isimler katıldı. Evlilikleri 14 yıldır devam ediyor ve çocukları bulunmuyor.

Erdem Dündar kimdir?

Erdem Dündar, denizcilik sektöründe çalışıyor. Detaylı biyografik bilgileri kamuoyuna yansımamış olsa da, sektördeki faaliyetleri Eda Erdem'in kariyerine destek verdiği yönünde. Golf sporuyla ilgileniyor ve Fenerbahçe Spor Kulübü üyesi. Kameralardan uzak durmayı tercih ediyor ve eşinin spor kariyerine odaklanıyor. Erdem Dündar'ın yaşı yaklaşık 42 olarak kaydediliyor. İş hayatı dışında spor camiasıyla bağlantısı sınırlı kalıyor. Çift, özel hayatlarını medyadan uzak tutmayı başarıyor.

Eda Erdem ile evliliği

Eda Erdem ve Erdem Dündar, 24 Temmuz 2011 tarihinde evlendi. Düğün töreni, Fenerbahçe tesislerinde aile ve yakın arkadaşların katılımıyla yapıldı. Evlilikleri, Eda Erdem'in voleybol kariyerini etkilemedi ve Dündar, eşinin başarılarına destek verdi. Çiftin 14 yıllık evliliğinde çocukları yok. Boşanma iddiaları asılsız. Eda Erdem, milli takım ve kulüp kaptanlığı yaparken aile hayatını dengeliyor. Soyadı tesadüfü, formasında Eda Erdem Dündar olarak yer almasını sağlıyor. Çift, uyumlu bir ilişki sürdürüyor.

Erdem Dündar'ın özel hayatı

Erdem Dündar, gözlerden uzak bir hayat sürüyor. Denizcilik işleri dışında golf oynuyor ve Fenerbahçe taraftarı. Eda Erdem'in kariyerine moral veriyor. Çift, sosyal medyada sınırlı paylaşım yapıyor. Kamuoyunda biyografik detaylar sınırlı. Erdem Dündar, eşinin olimpiyat ve şampiyona başarılarında arka planda kalıyor. Aile odaklı bir yaşam tercih ediyorlar. Eda Erdem'in heykel açılışı gibi etkinliklerde destekleyici rol üstleniyor.