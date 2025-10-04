Edinilen bilgiye göre;, Küresel Sumud Filosu’na (GSF) ait iki tekneye geçen ay Tunus’ta yapılan insansız hava aracı (İHA) saldırısının talimatını İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun verdiğini ileri sürdü. Habere göre, Netanyahu’nun doğrudan talimatıyla harekete geçen İsrail güçleri, 8 ve 9 Eylül tarihlerinde denizaltından fırlatılan İHA’larla Tunus’un Sidi Bou Said Limanı açıklarında demirli teknelere yangın çıkarmaya yarayan cihazlar bıraktı.

Uluslararası hukuka aykırı eylem vurgusu

Haberde, bu cihazların gemilerde yangına yol açtığı ve sivil hedeflere karşı yangın çıkarıcı silahların kullanılmasının uluslararası insancıl hukuk ile silahlı çatışma hukuku uyarınca kesin biçimde yasak olduğu vurgulandı.

Gazze’ye yardım filosu hedef alınmıştı

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla 31 Ağustos’ta İspanya’dan yola çıkan Küresel Sumud Filosu, Tunus açıklarında şüpheli İHA saldırılarının hedefi olmuştu.

8 Eylül’de Portekiz bayraklı “Family” ve 9 Eylül’de İngiltere bayraklı “Alma” adlı teknelere bırakılan yabancı cisimler nedeniyle yangın çıkmış, mürettebatın müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alınmıştı. GSF yetkilileri, her iki olayda da yaralanan kimsenin bulunmadığını, ancak saldırıların insani yardım faaliyetlerini hedef aldığını açıklamıştı.

Tepkiler sürüyor

İsrail’in Gazze’ye yardım götüren sivil gemilere yönelik son müdahalesi, uluslararası kamuoyunda tepki toplamaya devam ediyor. İnsan hakları örgütleri, olaya ilişkin bağımsız bir soruşturma yürütülmesi çağrısında bulundu.