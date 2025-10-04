Ulaştırma Bakanlığı, kış lastiği zorunluluğuna ilişkin yeni düzenlemeyi duyurdu. Daha önce 1 Aralık’ta başlayan uygulama artık 15 Kasım’da başlayacak ve 15 Nisan’da sona erecek. Kurala uymayanlara ise 2025 yılı için 5 bin 856 TL ceza uygulanacak.

Tarihler güncellendi

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, ticari araçlarda uygulanan kış lastiği takma zorunluluğu öne çekildi. Önceki yıllarda 1 Aralık – 1 Nisan arasında geçerli olan uygulama artık 15 Kasım – 15 Nisan tarihleri arasında yürürlükte olacak.

Cezalar yeniden belirlendi

Türkiye genelinde geçerli olan kış lastiği zorunluluğuna uymayan sürücülere 5 bin 856 TL idari para cezası uygulanacak. Ceza tutarı, 2025 yılı için yeniden değerleme oranına göre güncellendi.

Amaç trafik güvenliği

Ulaştırma Bakanlığı, kış lastiği uygulamasının yalnızca ticari araçlar için değil, özel araç sahipleri için de hayati önem taşıdığını vurguladı. Özellikle kar, buzlanma ve düşük sıcaklık koşullarında lastiklerin yol tutuşunu artırarak kazaların önlenmesi hedefleniyor.