Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu, Doğu Akdeniz’de yüksek risk bölgesine girdi. İsrail’e ait yaklaşık 20 savaş gemisinin filoya 7 ila 20 mil uzaklıkta seyrettiği bildirildi.

Filoda yüksek alarm durumu

Filo yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, İsrail donanmasının yakın takibi nedeniyle yüksek alarm durumuna geçildiği duyuruldu. Sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, “Gazze’ye yaklaşıyoruz, yüksek risk bölgesinde yol alıyoruz” ifadelerine yer verildi.

“Gözdağı taktikleriyle geçen bir gece”

Filo aktivistleri, gece boyunca İsrail donanmasının gözdağına maruz kaldıklarını belirtti. Buna rağmen yolculuğun sürdüğü aktarılırken, gemilerde bulunan herkesin güvende olduğu vurgulandı.

Aktivistler güvertede toplandı

Çevrede yoğun şekilde dronların dolaştığı ve bunun üzerine aktivistlerin güvertede toplanmaya başladığı bildirildi.

İletişim bağlantıları azaldı

İsrail donanmasının bölgeye yaklaşmasıyla birlikte filodaki aktivistlerin iletişim bağlantılarında kesintiler yaşandığı kaydedildi. Bağlantı sorunlarına rağmen filonun yolculuğuna devam ettiği belirtildi.