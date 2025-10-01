Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bağımsızlık günü” nedeniyle Güney Lefkoşa’da askeri geçit töreni düzenledi. Rum lider Nikos Hristodulidis’in katıldığı törene Yunanistan’dan üst düzey siyasi ve askeri yetkililer de iştirak etti. Törende Yunanistan’a ait F-16 savaş uçaklarının uçuşu dikkat çekti.

Tatar: “Rum tarafı tahakküm peşinde”

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, törene sert sözlerle tepki gösterdi. Rum lider Hristodulidis’in açıklamalarını, “Rum tarafının uzun süredir sürdürdüğü tahakküm ve dayatma siyasetinin en açık göstergesi” olarak nitelendiren Tatar, şunları söyledi:

“Geleceğe dair tek vizyonları, Kıbrıs Türk halkını boyunduruk altına almak ve maksimalist hedeflerini bize zorla kabul ettirmektir. Yunan savaş uçaklarının törenlerde sergilenmesi, barış söylemleriyle taban tabana zıt bir tutumdur.”

“Kıbrıs Türk halkının iradesi kendi devletidir”

Tatar, Kıbrıs Türk halkının yolunun kendi devletiyle çizildiğinin altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

“Kıbrıs Türk halkının iradesinin sembolü kendi devletidir. Bu vizyon, Türkiye’deki en üst makamların açıklamaları ve kararlarıyla desteklenmektedir. Milli Güvenlik Kurulu’nun son bildirisi de Rum ve Yunan tehditlerine verilmiş en güçlü cevaptır.”

“Helenizm propagandası hâlâ sürüyor”

Rum tarafında Helenizm propagandasının devam ettiğini kaydeden Tatar, bu anlayışın Kıbrıs Türk halkını yok saymaya yönelik olduğunu vurguladı.

“Bu propagandanın karşısında halkımız, Anavatan Türkiye ile omuz omuza dimdik durmaktadır” dedi.

TBMM ve Erdoğan’ın çağrıları

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 18 Temmuz 2024’te aldığı kararı hatırlatarak, Ankara’nın iki devletli çözüm vizyonuna verdiği desteği bir kez daha hatırlattı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son 4 yıldır Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmalarda KKTC’nin tanınması çağrısında bulunduğunu vurguladı.

“Sürdürülebilir barış için gerçekler kabul edilmeli”

Kıbrıs’ta kalıcı barış için sahadaki gerçeklerin kabul edilmesi gerektiğini ifade eden Tatar, şunları kaydetti:

“Kıbrıs’ta iki devletin, iki halkın ve iki demokrasinin varlığını kimse inkâr edemez. Bu gerçekler kabul edilirse ada barış, huzur ve refah adası olur. Ancak Rum tarafı silahlanmaya devam eder ve izolasyonu sürdürürse, halkımızın haklarını korumak için ne gerekiyorsa yapılır. Bu bizim anayasal görevimizdir.”

“Rum tahakkümüne yer yok”

Tatar, Kıbrıs Türk halkının Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğü altında yoluna güvenle devam ettiğini belirterek sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Rum tahakkümüne bu topraklarda yer yoktur ve asla olmayacaktır.”