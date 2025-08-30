Fenerbahçe’ye transferiyle büyük yankı uyandıran Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya fenomeni Sumru Özden’in yaptığı paylaşımlarla yeniden gündeme geldi. Özden’in, Aktürkoğlu’nun 2022 yılında kendisine attığı iddia edilen mesajlara atıfta bulunarak yaptığı açıklamalar, sosyal medyada geniş bir tartışma yarattı. Ayrıca, Aktürkoğlu’nun Galatasaray’a ait tüm paylaşımlarını sosyal medya hesabından silmesi, sarı-kırmızılı taraftarlar arasında tepki topladı. Peki, Sumru Özden kimdir, Kerem Aktürkoğlu olayı nedir?

Sumru Özden kimdir?

Sumru Özden, 1999 yılında Bolu’da doğdu. Lise eğitimini İzmir’de tamamlayan Özden, daha sonra İstanbul’a taşındı ve burada sosyal medya fenomeni olarak tanındı. Instagram’da 160 binden fazla takipçisi bulunan Özden, moda, kombin videoları, güzellik ve estetik üzerine yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. 2020 yılında dudak dolgusu yaptırdığını duyurduğu bir video, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve Özden’in popülerliğini artırdı. Şu anda sevgilisi Tuna İpek ile sıkça paylaşım yapan Özden, İpek’in “Harman” şarkısıyla tanınan bir şarkıcı olmasıyla da biliniyor. Sosyal medyada aktif bir şekilde içerik üreten Özden, cesur ve renkli tarzıyla genç bir kitleye hitap ediyor.

Kerem Aktürkoğlu olayı nedir?

Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe’ye transferinin ardından, sosyal medya fenomeni Sumru Özden’in yaptığı paylaşımlar futbol gündemini farklı bir boyuta taşıdı. Özden, 29 Ağustos günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Aktürkoğlu’nun 2022 yılında kendisine mesaj attığını iddia etti. “Paylaşımlarını siliyorsun da mesajları sildiğin için geri çekemezsin, onu ne yapacağız?” ifadeleriyle futbolcuya seslenen Özden, mesajları paylaşmadığını çünkü amacının ifşa olmadığını belirtti. Özden, “Milyonlarca insanı aptal yerine koyup olmadığınız biri gibi profil çiziyorsunuz ama gerçek kimliğiniz çok başka” diyerek Aktürkoğlu’nun kamuoyundaki imajını eleştirdi ve “Ekmek yediğin kaba pisleme” sözleriyle tepkisini dile getirdi. Bu iddialar, 2022 yılına ait olduğu öne sürülen ve Aktürkoğlu’nun o dönemde bekar olduğu mesajların sosyal medyada yeniden dolaşıma girmesiyle tartışma yarattı.

Aktürkoğlu’nun Galatasaray paylaşımlarını silmesi

Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe’ye transferi sonrası sosyal medya hesabındaki hareketler de dikkat çekti. Galatasaray formasıyla geçirdiği döneme ait tüm paylaşımlarını silen Aktürkoğlu, özellikle Fatih Terim ile birlikte çektirdiği ve “Yarım asırlık o üçgenin içinde yer almak ne büyük gurur” notuyla paylaştığı fotoğrafı kaldırmasıyla sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini topladı. Bu paylaşımda Aktürkoğlu, Terim’e “Siz bana harika bir hoca oldunuz. Umarım öğrettiklerinizi gerçekleştirebilecek ve size layık bir öğrenci olabilmişimdir” ifadeleriyle teşekkür etmişti. Taraftarlar, bu hareketi kulüp tarihine saygısızlık olarak değerlendirdi ve sosyal medyada yoğun eleştiriler yöneltti. Aktürkoğlu cephesinden ise Özden’in iddialarına veya paylaşımların silinmesine dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.