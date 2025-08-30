Elektrik uzmanı Ahmet Erdal, cep telefonlarını yatak, yastık veya kanepe üzerinde şarj eden kullanıcıları uyardı. Yanlış şarj alışkanlıklarının ciddi tehlikelere yol açabileceğini belirten Harrison, özellikle gece boyunca gözetimsiz bırakılan cihazların yangın riski oluşturduğunu söyledi.

Yumuşak Yüzeylerde Şarj Cihazları Risk Oluşturuyor

Erdal, yumuşak yüzeylerde şarj edilen telefonların ısının cihaz içinde hapsolmasına sebep olduğunu vurguladı. “Yatak, yastık veya kanepede şarj edilen cihazların hava akışı engelleniyor. Bu da sıcaklığın hızla yükselmesine, aşırı ısınmaya ve potansiyel yangın tehlikesine neden olabilir” dedi.

Gece Boyunca Şarjda Bırakmayın

Uzmanlara göre, en yaygın hatalardan biri telefonları gece boyunca şarjda bırakmak. Özellikle sıcak havalarda, şarj cihazlarının gözetimsiz şekilde uzun süre fişte kalması ciddi riskler oluşturuyor. Erdal, “Elektrikli bileşenler aşırı ısındığında kıvılcım oluşabilir ve bu durum yangına sebep olabilir” diyerek kullanıcıları uyardı.

Ucuz Şarj Cihazlarına Dikkat

Erdal, sertifikasız, sahte veya ucuz şarj cihazlarının da büyük bir tehlike barındırdığını açıkladı. Bu tür ürünlerin güvenlik standartlarını karşılamadığını belirten uzman, kabloları yıpranmış veya fişi gevşemiş cihazların kesinlikle kullanılmaması gerektiğini vurguladı. “Yıpranmış kablolar kısa devreye yol açabilir ve yangın riski taşır” dedi.

Alınabilecek Basit Önlemler

Uzmanlar, tehlikeleri önlemek için kullanıcıların şu basit adımları atmasını öneriyor:

Telefonunuzu yatak, yastık veya kanepe üzerinde şarj etmeyin.

Orijinal ve sertifikalı şarj cihazları kullanın.

Kabloları düzenli olarak kontrol edin, hasarlı olanları değiştirin.

Şarj cihazınızı kullanmadığınızda mutlaka fişten çekin.

Telefonunuzu gece boyunca gözetimsiz şarjda bırakmayın.

Küçük Bir İhmal Büyük Felaketlere Yol Açabilir

Ahmet Erdal, kullanıcıların basit önlemlerle hem cihazlarını hem de evlerini koruyabileceklerini belirtti. Uzman, “Küçük bir ihmal, büyük hasarlara hatta can kayıplarına yol açabilir. Şarj alışkanlıklarınızı gözden geçirin” diyerek uyarısını yineledi.