Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, cinayet şüphelisi olarak sitenin kapıcısı S.K.'yı gözaltına aldı. İddialara göre, Durgun ile şüpheli arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüphelinin, genç kadının başına sert bir cisimle vurarak ölümüne neden olduğu öne sürülüyor. Emniyetteki sorgusu süren zanlının ifadeleri ve olay yeri inceleme raporları, cinayetin detaylarını aydınlatacak.

Sümeyye Durgun Kimdir?

Cinayete kurban giden Sümeyye Durgun, henüz 18 yaşında ve Diyarbakır'da ikamet eden genç bir kadındı. Evli olduğu öğrenilen Durgun'dan haber alamayan eşinin, olaydan sadece bir gün önce emniyete giderek kayıp başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Genç yaşta vahşi bir cinayetle hayattan koparılan Durgun'un ölümü, ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.

Olayın Gelişimi ve Soruşturma

Cinayet, mülk sahibinin Yenişehir ilçesindeki dairesini kontrol etmek istemesiyle gün yüzüne çıktı. Daireye giren ev sahibi, gördüğü şüpheli poşet üzerine durumu yetkililere bildirdi. Yapılan ilk incelemelerde Durgun'un başına aldığı darbe sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Soruşturmayı derinleştiren savcılık, sitenin kapıcısı S.K. üzerinde yoğunlaştı. Gözaltına alınan şüphelinin, cinayeti işledikten sonra cesedi poşete koyarak dairede saklamaya çalıştığı ihtimali üzerinde duruluyor. Olay yerindeki deliller ve kamera kayıtları incelemeye alınırken, Durgun'un kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi işleminin ardından netlik kazanacak. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor.