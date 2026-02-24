Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu bu Ramazan'da hem sahur hem iftar kuşağında ATV ekranlarında. Sahur yayını her gece 03.45 civarında başlarken, iftar programı ise akşam 18.30'da izleyiciyle buluşuyor. Peki bu programlar tam olarak nerede hazırlanıyor ve seyirci olarak katılmak mümkün mü?

Nihat Hatipoğlu programı hangi stüdyoda çekiliyor?

Merak edenlere hemen söyleyelim: Hem sahur hem de iftar yayınları İstanbul 5. Levent'teki ATV stüdyolarında canlı olarak gerçekleştiriliyor. Yani açık hava çekimi yok. Geçmiş yıllarda zaman zaman farklı şehirlerde özel bölümler yapılmıştı ancak 2026 sezonunda ana yayınlar tamamen stüdyo merkezli. Dekor her yıl Ramazan temasına uygun biçimde yeniden tasarlanıyor. Seyircili format uygulandığı için sınırlı sayıda izleyici de stüdyoda programa eşlik edebiliyor. Katılmak isteyenler ATV'nin resmi internet sitesindeki başvuru formunu doldurarak şanslarını deneyebilir.

Sahur ve iftar programında neler var?

Programın içeriği yıllardır tutarlı bir çizgide ilerliyor. Kur'an-ı Kerim tilaveti, peygamber kıssaları, günlük hayata dokunan dini sohbetler ve izleyicilerden gelen soruların canlı yanıtlanması ana bölümleri oluşturuyor. Hatipoğlu'nun konuları sade ve anlaşılır biçimde ele alması, gençlerden yaşlılara kadar geniş bir kitleyi ekrana bağlıyor. Canlı yayın formatı sayesinde izleyiciler telefonla veya sosyal medya üzerinden sorularını iletebiliyor.

Nihat Hatipoğlu kimdir?

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, 11 Mayıs 1955'te Diyarbakır'da dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini Siirt ile Malatya'da tamamladıktan sonra 1975'te Uşak İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni 1981'de dereceyle bitirdi. Doktora tezini hadis alanında veren Hatipoğlu, Mısır'da iki yıl Arapça ve İslami ilimler üzerine çalıştı. 2012'de profesörlük unvanını alan isim, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde kurucu rektör olarak görev yaptı. YÖK üyeliği de bulunan Hatipoğlu, 2011'den bu yana ATV'de Ramazan başta olmak üzere haftalık dini programlar sunuyor. Sade anlatımı ve akademik birikimi sayesinde Türkiye'nin en çok tanınan ilahiyatçılarından biri haline geldi.