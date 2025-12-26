TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine hitap eden "Alişan İle Hayata Gülümse" programı, konuk ettiği uzman isimlerle gündem yaratmaya devam ediyor. Programın son bölümüne katılan ve dini konulardaki açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çeken Prof. Dr. Yasin Pişgin, izleyicilerin merak odağı oldu. Sabah kuşağında yayınlanan programda yaptığı değerlendirmeler sonrasında arama motorlarında "Yasin Pişgin kimdir?" ve "Yasin Pişgin nereli?" soruları üst sıralara yükseldi.

Akademik kariyeri ve ilahiyat alanındaki çalışmalarıyla tanınan Pişgin, halen Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı olarak görev yapıyor. Hem akademik camiada hem de kamuoyunda tanınan bir isim olan Pişgin, yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdiği konferanslar, bilimsel kongreler ve katıldığı medya programlarıyla biliniyor. İzleyiciler, ekranlarda gördükleri ismin eğitim geçmişini ve kariyer basamaklarını yakından incelemeye başladı.

Yasin Pişgin Kimdir?

1976 yılında Hatay'ın İskenderun ilçesinde dünyaya gelen Yasin Pişgin, ilk, orta ve lise öğrenimini memleketinde tamamladı. Yükseköğrenim için Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni tercih eden Pişgin, buradan başarıyla mezun oldu. Akademik yolculuğuna Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Tefsir Anabilim Dalı'nda devam etti. Yüksek lisansını "Kur'ân'a Göre Hz. Peygamber'in Beşerî ve Nebevî Konumu" başlıklı teziyle tamamlayarak alandaki uzmanlığının ilk adımını attı.

Meslek hayatına Ankara'da İmam-Hatip olarak başlayan Pişgin, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki eğitimlerini de aksatmadı. Konya Selçuk Dinî Yüksek İhtisas Merkezi'nde müftülük ve vaizlik eğitimi aldı. Ardından Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde vaiz olarak görev yaptı ve Kayseri Dinî Yüksek İhtisas Merkezi'nde eğitim görevlisi olarak çalıştı. 2008 yılında "Kur'ân'a Göre Akıl ve Akılcılığın Kur'ân Tefsirine Etkisi" konulu teziyle doktorasını tamamlayarak doktor unvanını kazandı.

Akademik Yükselişi ve Mevcut Görevi

Yasin Pişgin, idari görevlerde de bulundu; 2010-2011 yılları arasında Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde müftü olarak hizmet verdi. Akademik kariyerine Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak devam eden Pişgin, burada 2011-2023 yılları arasında uzun bir dönem görev yaptı ve 2018 yılında doçentlik unvanını aldı.

2023 yılı itibarıyla Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat Fakültesi kadrosuna katılan Pişgin, aynı yıl profesörlük unvanına yükseldi. Şu anda aynı fakültede öğretim üyesi ve dekan olarak görevini sürdürüyor. Tefsir alanındaki derinlemesine çalışmalarıyla bilinen Pişgin, medya programlarındaki sade ve anlaşılır anlatımıyla da kamuoyunun takdirini topluyor.