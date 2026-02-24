Kurtçu Doğan'ın ekibindeki bu sevimli ve biraz serseri tiplemesi izleyicilerin gönlünü fethetti desek yanlış olmaz. Peki Çopur'a hayat veren Ebubekir Öztürk kimdir, nereli ve nasıl oldu da şoförlükten Türkiye'nin en tanınan yüzlerinden biri haline geldi? Onu çoğu kişi Kolpaçino filmlerindeki "Ganyotçu" lakabıyla tanıyor. Ama Öztürk'ün hikayesi, bir komedi filminin senaryosundan çok daha çarpıcı.

Ebubekir Öztürk kimdir, nereli?

Ebubekir Öztürk, 1 Şubat 1978'de İstanbul'da doğdu. Ailesi Kafkas göçmeni. Dedesi önce Ağrı'ya yerleşmiş, 1965'te aile İstanbul Eyüpsultan'a taşınmış. Yani İstanbul'un sokak kültürüyle büyümüş, o samimiyeti de her rolüne taşıyan biri. Bir dönem hafızlık eğitimi aldığı da bilinir ama hayatın akışı onu bambaşka bir yöne sürükledi.

Askerliğini Şırnak'ta yapan Öztürk, bir çatışmada yaralandı ve gazi olarak terhis edildi. İşte tam bu noktada devreye Şafak Sezer giriyor. Bir asker arkadaşı aracılığıyla Sezer'le tanışan Öztürk, 1998'de onun özel şoförü olarak çalışmaya başladı. Sezer, şoförünün doğal yeteneğini fark edince onu Kutsal Damacana filminin setine çekti. Gerisini biliyorsunuz.

Kolpaçino'dan Fetihler Sultanı'na uzanan kariyer

Ganyotçu karakteri Türk sinemasının en çok paylaşılan repliklerini üretti. Ama Öztürk sadece komediyle sınırlı kalmadı. Filinta, Payitaht Abdülhamid ve Tozkoparan gibi yapımlarda ciddi roller üstlenerek karakter oyuncusu kimliğini kanıtladı. 2025-2026 sezonunda da Mehmed: Fetihler Sultanı'ndaki Çopur rolüyle tarihi dram türünde boy gösteriyor. Savaş sahneleri ve siyasi entrikalara boğulmuş bir dizide izleyiciye nefes aldıran, gülümseten ama gerektiğinde sertleşen bir karakter çiziyor.

Şoförlükten gaziliğe, gazilikten Ganyotçu'ya, oradan da Osmanlı'nın tozlu yollarına... Ebubekir Öztürk'ün hikayesi, Türk sinema ve dizi tarihinin en alışılmadık kariyerlerinden biri olmaya devam ediyor. Şafak Sezer ile olan dostluğu ise hâlâ sürüyor; ikilinin birlikte çalıştığı her proje otomatik olarak gişe garantisi sayılıyor. Öztürk evli ve çocuk babası. Ekran dışındaki hayatında oldukça mütevazı bir profil çizen oyuncu, röportajlarında sık sık askerlik günlerini ve Eyüpsultan sokaklarını anlatıyor.