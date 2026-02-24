Astrologların ortak görüşüne göre bu ay özellikle üç burcun yıldızı parlıyor. Kimi kariyerinde sıçrama yaşayacak, kimi maddi konularda rahat nefes alacak, kimi de içsel bir uyanış geçirecek. İşte detaylar.

Koç burcu — yeniden doğuş enerjisiyle geliyor

Mart ayının tartışmasız en şanslı burcu Koç. Satürn ve Neptün'ün Koç burcundaki kavuşumu, 29 yılda bir gerçekleşen nadir bir olay ve doğrudan bu burcun kimlik alanını tetikliyor. Uzun süredir ertelenen kararlar artık hayata geçebilir. Cesaret isteyen adımlar bu ay çok daha kolay atılacak. Motivasyon tavana vuruyor, girişimler beklenenden hızlı sonuç veriyor. İş hayatında yeni pozisyonlar ya da projeler gündeme gelebilir. Koçlar için bu ay tam anlamıyla "şimdi ya da hiçbir zaman" enerjisi taşıyor. 29 Mart'ta Satürn ile Plüton arasındaki uyumlu açı da cabası — hem iş hem aile hayatında kalıcı adımlar atma fırsatı sunuyor.

Boğa burcu — sabrın meyvesini toplama zamanı

Boğalar mart ayında maddi ve duygusal güven hissinin güçlendiğini fark edecek. Uzun süredir emek verilen bir konu nihayet sonuç vermeye başlıyor. Yeni kazanç kapıları açılabilir, beklenen bir finansal gelişme gerçekleşebilir. Jüpiter'in destekleyici etkisi Haziran'a kadar devam ettiği için bu ay özellikle yatırım ve iş birliği konularında yeşil ışık yanıyor. Boğa'nın sabırlı doğası bu dönemde ödüllendiriliyor. Hayatın temposu daha dengeli akarken iç huzur da artıyor. Kısacası Boğalar için mart, "sonunda karşılığını görüyorum" diyecekleri bir ay olacak.

Balık burcu — sezgiler zirve yapıyor

Mart, Balıklar için içsel güçlenme ve sezgisel netlik ayı. Zaten hassas antenlerle donatılmış bu burç, mart enerjisiyle adeta altıncı hissini maksimuuma çıkarıyor. Doğru kararlar almak her zamankinden kolay olacak. Uzun süredir beklenen bir haber ya da gelişme gündeme gelebilir. Yaratıcılık patlaması yaşanabilir — sanat, yazarlık ya da kişisel gelişim alanında yeni projeler filizlenebilir. 3 Mart Ay tutulması Balıkların karşı burcunda gerçekleşiyor ve bu da ilişkilerde önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor. Bazı bağlar netleşirken, bazıları da doğal yoldan sonlanabilir. Her iki durumda da Balıklar kazançlı çıkıyor.