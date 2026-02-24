Filmin etkileyici sahneleri sosyal medyada viral olduktan sonra birçok kişi Hamnet filmi nereden izlenir sorusunu sormaya başladı. Peki bu ödüllü yapım hangi dijital platformlarda mevcut? İşte tüm detaylar.

Hamnet filmi hangi platformda izlenir?

Hamnet filmi, şu anda Apple TV, Prime Video ve Fandango at Home gibi dijital platformlardan satın alınarak veya kiralanarak izlenebiliyor. Film henüz ücretsiz bir abonelik hizmetine dahil edilmedi ancak bu platformlara üye olan kullanıcılar yapımı kolayca takip edebiliyor. Türkiye'deki izleyicilerin platforma erişim durumlarını kontrol etmesi öneriliyor.

Hamnet filmi konusu nedir?

Film, 16. yüzyıl İngiltere'sinde geçen dokunaklı bir aile hikayesi anlatıyor. Stratford-upon-Avon'da yaşayan genç William Shakespeare, şifacı olarak tanınan Agnes Hathaway ile tanışıp aşık oluyor. Çift evlenip üç çocuk sahibi olduktan sonra mutlu bir hayat kuruyor. Ancak veba salgını ailenin kapısını çalıyor ve henüz 11 yaşındaki oğulları Hamnet hayatını kaybediyor. Bu derin kayıp, Shakespeare'i tarihin en büyük eserlerinden biri olan Hamlet oyununu yazmaya ilham veriyor.

Hamnet filmi oyuncuları ve ekibi kimler?

Hamnet, güçlü oyuncu kadrosuyla da öne çıkıyor. Agnes rolünde Jessie Buckley, William Shakespeare rolünde ise Paul Mescal izleyici karşısına çıkıyor. Destekleyici rollerde Emily Watson, Joe Alwyn ve Noah Jupe yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Nomadland ile Oscar kazanan Chloé Zhao oturuyor. Senaryo, Maggie O'Farrell'in aynı adlı ödüllü romanından uyarlandı. Yapımcılar arasında Steven Spielberg ve Sam Mendes gibi dev isimler bulunuyor.

Film, 2025 Toronto Film Festivali'nde Halkın Seçimi Ödülü'nü kazandı ve 98. Oscar Ödülleri'nde sekiz dalda aday gösterildi. Jessie Buckley ise performansıyla Altın Küre En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı. Rotten Tomatoes'da yüzde 86 olumlu puan alan yapım, Metacritic'te ise 100 üzerinden 84 puanla eleştirmenlerden büyük övgü topladı. IMDB puanı 7.9 olan film, 2025'in en beğenilen yapımları arasında gösteriliyor.