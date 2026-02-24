Kazancı Holding ve Aksa Enerji'nin başındaki iş insanı, özellikle uluslararası enerji yatırımlarındaki agresif büyüme stratejisiyle bu sıçramayı gerçekleştirdi. Listenin zirvesindeki Murat Ülker ile arasındaki farkı yalnızca 100 milyon dolar seviyesine kadar kapatan Kazancı, 2026'nın en dikkat çekici yükselişini sergileyen isim oldu.

Cemil Kazancı'nın serveti yıllar içinde nasıl büyüdü?

Cemil Kazancı'nın serveti, son birkaç yılda ciddi bir ivme kazandı. 2024 yılında yaklaşık 3.5 milyar dolar olan kişisel varlığı, 2025'te 4.3 milyar dolara çıktı. 2026 yılına gelindiğinde ise bu rakam 5.2 milyar dolara ulaşarak Türkiye'nin en hızlı servet artışı yaşayan iş insanlarından biri olduğunu kanıtladı. Bu yükselişin arkasında Orta Asya ve Afrika'daki enerji santrali projeleri, Aksa Enerji'nin artan üretim kapasitesi ve holding bünyesindeki çeşitlendirilmiş yatırım portföyü yer alıyor.

Cemil Kazancı kimdir?

1961 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Cemil Kazancı, aslen Rizeli bir aileye mensup. Babası, Kazancı Holding'in temellerini atan iş insanı Ali Metin Kazancı. Kariyerine aile şirketinde jeneratör üretimi alanında başlayan Kazancı, 1997 yılında Aksa Enerji'nin kuruluş sürecinde doğrudan rol üstlendi. Bugün hem Kazancı Holding hem de Aksa Enerji'nin Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su olarak görev yapıyor.

Aksa Enerji, Türkiye sınırlarını aşarak 4 kıtada 24 ülkede faaliyet gösteren küresel bir markaya dönüştü. Elektrik üretimi ve enerji ihracatı alanında bölgesel bir güç haline gelen şirket, Cemil Kazancı'nın liderliğinde 2030 yılı için 10 milyar dolarlık ciro hedefi koymuş durumda.

Kazancı Holding hangi sektörlerde faaliyet gösteriyor?

Kazancı Holding, yalnızca enerji alanıyla sınırlı kalmayan geniş bir yapıya sahip. Jeneratör üretimi, doğal gaz dağıtımı, tarım, turizm ve restorancılık gibi farklı sektörlerde yatırımları bulunan holding, yıllık yaklaşık 3.6 milyar dolarlık ciroya ulaşıyor. Öte yandan Cemil Kazancı, 2026 yılı başında Kasımpaşaspor'un Kazancı Holding çatısı altına girmesiyle spor dünyasında da adından söz ettirmeye başladı. Özbekistan'daki enerji yatırımları nedeniyle kendisine Özbekistan Dostluk Nişanı takdim edilen Kazancı, Cookshop restoran zincirinin sahibi Ayşe Kazancı ile evli ve çiftin Ecem adında bir kızı bulunuyor.