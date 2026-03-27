Son Mühür- Filmde gece kulübünde çalışan direk dansçısı Meral karakterine hayat veren Tuba Büyüküstün’ün rolüne ciddi bir hazırlık süreciyle hazırlandığı öğrenildi. Oyuncunun, performansını güçlendirmek için üç ay boyunca özel ders aldığı belirtildi.

Fragman sosyal medyada gündem oldu

“Sultana”nın yayınlanan ilk fragmanı, özellikle direk dansı sahneleriyle sosyal medya kullanıcılarının en çok konuştuğu içerikler arasına girdi. Kısa sürede binlerce yorum ve paylaşım alan fragman, filme yönelik beklentiyi de artırdı.

Yedi kadının çarpıcı hikayesi anlatılıyor

“Sultana”, direk dansçısı yedi kadının hayatına odaklanıyor. Film, farklı geçmişlere sahip bu kadınların yaşam mücadelesini ve karşılaştıkları zorlukları çarpıcı bir dille izleyiciye aktarmayı hedefliyor.

Projede Derya Pınar Ak, Seray Kaya, Begüm Akkaya, Rojbin Erden, Itır Esen ve Şirin Sultan Saldamlı gibi isimler de yer alıyor.