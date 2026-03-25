Son Mühür- İstanbul’un Ümraniye ilçesinde 19 Mart’ta yaşanan olayda, rapçi Canbay, ayrıldığı kız arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu ile barışmak amacıyla arkadaşı futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı ve bir kişiyle birlikte bir stüdyonun önüne gelmişti.

Araçta bekledikleri sırada, çakarlı olduğu belirtilen lüks bir otomobilin yaklaşmasıyla silahlı saldırı gerçekleşmişti. Açılan ateş sonucu 22 yaşındaki Kundakçı ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Saldırgan kısa sürede yakalandı

Olayın ardından kaçan şüpheliler, polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu yakalanmıştı. Saldırının, iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu’nun oğlu Alaattin Kadayıfçıoğlu tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmişti. Soruşturma kapsamında yürütülen operasyonlarda toplam 7 kişi gözaltına alınmıştı.

Tutuklamalar ve serbest bırakılan isim

Gözaltına alınan şüphelilerden Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve bazı isimler tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Cinayet anına ait görüntüler ortaya çıktı

Olayın ardından yürütülen soruşturmada saldırı anına ilişkin görüntüler de kamuoyuna yansımıştı. Görüntülerde saldırının gerçekleşme anı ve yaşanan panik dikkat çekti.

Şarkıya erişim engeli getirildi

Soruşturma sürerken yeni bir gelişme daha yaşandı. Tutuklu bulunan Aleyna Kalaycıoğlu’nun YouTube’da yaklaşık 9 milyon dinlenmeye ulaşan “Gidesim Var” adlı şarkısına erişim engeli getirildi. Kararın gerekçesine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.